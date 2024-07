Karina Milei hace pie en el conurbano con miras al 2025 y prepara dos actos políticos con Bullrich

Una hamburguesería es el lugar elegido por Karina Milei para la primera actividad libertaria de peso en el conurbano bonaerense desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Este sábado a partir de las 14, en el número 1457 de la neurálgica avenida Santa Rosa que divide los partidos de Morón e Ituzaingó, El Jefe será la atracción principal del inicio de una campaña de afiliación masiva de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es el paso previo a la construcción del partido oficialista a nivel nacional, aunque el mitin tiene una trama mucho más jugosa que el simple acto de registrar votantes: un poderoso operador con aspiraciones de gobernador, la inesperada posibilidad de que la hermana del Presidente sea candidata y la profundización de la sociedad con Patricia Bullrich de cara al 2025.

Karina se mostrará hoy ante los simpatizantes libertarios con Martín Menem, pero el anfitrión principal de su arribo al conurbano será Sebastián Pareja. El actual titular de la subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU) es el armador del oficialismo en el distrito más populoso del país. Es la quinta pata en la mesa de construcción política mileísta que encabeza El Jefe y donde se sientan Santiago Caputo, Lule Menem y Guillermo Francos.

Pareja tiene la misión de sumar 4000 afiliados para que LLA consiga la personería partidaria. Un objetivo para nada difícil que podría conseguir esta misma tarde, si se tiene en cuenta que Milei sumó 4,7 millones de votos en el balotaje: ganó en 108 de los 135 municipios bonaerenses y quedó a tiro de Sergio Massa en la primera y tercera sección electoral. Ayer el Gobierno festejó que se haya conseguido el aval del partido en Córdoba; ya con PBA, y tres provincias más, los libertarios tendrán formalmente el pergamino de ser una fuerza nacional.

“Gente nos sobra, tenemos estructura, potencia y militancia”, se confió ante elDiarioAR un operador mileísta en el oeste del conurbano que está detrás del acto de hoy. En el círculo de Pareja remarcan que tienen “fierros” para profundizar la estructura política hacia adelante: el funcionario no solo maneja la caja del programa de obras públicas en los barrios populares –donde puede disputarle cara a cara al peronismo–, sino que, por ejemplo, tiene ascendencia sobre los responsables del PAMI y la Anses del Gran Buenos Aires.

El formato del acto en Castelar será similar a cuando LLA juntó afiliados en Capital Federal: los organizadores buscarán que haya una larga fila de simpatizantes en la vereda a la espera de su turno para entrar al local de comidas y completar su suscripción. Karina, Menem y Pareja estarán adentro, en una especie de VIP, abiertos a saludar al público. La secretaria general de la Presidencia ingresará por el estacionamiento, que ya fue “tomado” por Casa Militar, la unidad de seguridad oficial. En el terreno los responsables de la actividad son los referentes libertarios locales Diego Llaneza y Ariel Diwan (de Morón), Hugo Equiza (Ituzaingó) y Luciano Olivera (Malvinas Argentinas).

Karina tendrá a disposición un micrófono por si quiere hacerle una arenga a los libertarios, pero es conocido su bajo perfil. Su estricto silencio público –que apenas rompió una vez al salir del Congreso para defender a Sandra Pettovello o en un video al inaugurar el Salón de los Próceres en la Rosada– es un dato que alimenta las conjeturas sobre si tiene interés de traducir en votos su rol central en la construcción política de su hermano.

Sangre azul

En la estructura de Pareja nadie disimula la ambición del funcionario de ser gobernador de la provincia en las elecciones de 2027. Las dudas se escuchan cuando se consulta por un horizonte electoral más cercano: las legislativas del año que viene, momento en que el Gobierno tendrá el desafío de plebiscitar su gestión. Ahí es cuando el nombre de Karina se cuela en las especulaciones electorales.

“Nuestro mejor candidato va a ser Juan Carlos Inflación a la baja, pero yo quiero sangre azul. Karina está en tratativas para ver si es candidata, pero a ella le cuesta”, confesó una fuente mileísta con injerencia en el norte del conurbano. El estrecho colaborador de Pareja confió a elDiarioAR que en sus encuestas la hermana del Presidente ya tiene un piso de unos 20 puntos de intención de votos. “Hoy por hoy te puedo decir que el apellido Milei tracciona y te mueve el amperímetro. Queremos gente pura”, apuntaló uno de los libertarios responsables del acto de este fin de semana.

En ese hipotético –y aún muy lejano– escenario de Karina candidata, Pareja debería dejar a disposición de El Jefe todo el armado que está construyendo desde que Carlos Kikuchi fue corrido del universo mileísta en medio de la campaña presidencial pasada. La hermana de Milei tiene la fama de ser fulminante con las lealtades. “Sebastián sabe que está en un campo minado con los hermanitos. Todos sabemos que quien va de cabeza de lista en las legislativas es quien después va a ir por la provincia. Y acá el que tiene el músculo político es Pareja. Habrá que ver qué termina haciendo, aunque será decisión de Karina, Lule y de Santi”, advirtió uno de los operadores consultados.

En el plan del mileísmo bonaerense hay otros elementos que se recortan como riesgosos. Una es la figura del diputado José Luis Espert, cuyo mandato vence el año próximo. Muy cercano al Presidente, también quiere encabezar la lista de candidaturas en PBA. En el armado de Pareja aseguran que no les preocupa: “Espert no tiene nada. Fue candidato a senador de Larreta y perdió en las PASO. Ahora volvió al lado de Milei, pero todos sabemos que es un traidor”, fue tajante una voz libertaria.

Los amarillos y Bullrich

Otro hueso a roer para los libertarios en el proceso electoral será el PRO, ya definitivamente rota la estructura de JxC que supo ganarle al peronismo las legislativas en 2021. Milei en el balotaje embolsó casi todos los votos cambiemitas en la provincia tras el Pacto de Acassuso con Bullrich y Mauricio Macri. Por entonces Cristian Ritondo aportó buena parte de sus fiscales para custodiar los votos libertarios en el conurbano profundo. El reciente divorcio de la ministra de Seguridad con el expresidente tendrá consecuencias en ese sentido.

La funcionaria de Milei no se irá del PRO, pero intentará que su estructura trabaje para el oficialismo en 2025. Una voz confidente de Bullrich explicó que, aunque el jueves pasado la Asamblea nacional del ahora partido de Macri votó rechazar la fusión con LLA, las legislativas son a nivel provincial; por lo tanto, la estrategia de alianza se define en cada jurisdicción. ¿Qué hará Ritondo, flamante jefe de la fuerza en PBA? Las espadas del diputado en el territorio hoy se perciben rivales de los libertarios. No así los bullrichistas.

Es que si Karina no es candidata, en LLA también especulan con que Bullrich encabece la lista a diputados –la provincia no vota a senadores–. “Si la economía se acomoda, con El Jefe podemos asegurarnos unos 30 puntos. Pero si se complica y necesitamos ampliar el electorado, con Patricia podemos llegar a los 40”, calculó un operador. Cerca de Pareja imaginan que arreglando con Bullrich terminarían de aislar al macrismo: “En las elecciones se vació el PRO: se le fueron el 80 por ciento de los votos y el 20 por ciento de los dirigentes. Ahora ellos solos no sacan más de diez puntos”, pronosticó otra de las fuentes. En esa ambición de horadar aún más la escudería amarilla y, por consiguiente, a sus ex socios del radicalismo –todo lo que fue JxC hoy zigzaguea entre ser oficialismo u oposición–, el Gobierno avanzará luego del receso legislativo del Congreso con la eliminación de las PASO.

En ese marco, el siguiente paso después de hoy Karina en la provincia será una postal con Bullrich. La ministra está organizando para después de la firma del Pacto de Mayo del martes un acto en La Plata bajo la flamante bandera del PRO-Libertad, el nombre que adoptaron los amarillos que se escindieron del bloque PRO en la Legislatura bonaerense. En la capital provincial el referente bullrichista es Juan Pablo Allan. En la trama provincial trabaja además el bullrichista Pablo Walter, quien ya se reunió con laderos de Pareja como Marcelo Ballester, concejal libertario de San Martín, el terruño de Gabriel Katopodis.

También está en carpeta una segunda actividad Karina-Bullrich para lo que resta del mes en Capital Federal, supo elDiarioAR. Eso alimenta otro de los runrunes de los últimos días: que la ministra –muy valorada en las encuestas que consumen en la Casa Rosada– podría junto con el vocero Manuel Adorni capitanear la lista del oficialismo en CABA, que renueva diputados y senadores. El morbo libertario ahí es darle un fuerte golpe al macrismo en su propia cuna. “Desde Karina para abajo, la idea es invitarlos a todos a la acto”, adelantó un confidente de la ministra al tanto de su agenda política. Como en todo lo que tiene que ver con la estrategia política del mileísmo, la última palabra la tendrá El Jefe.

MC/MG