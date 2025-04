Kicillof anunció que separa la elección bonaerense de la nacional y así redobla su desafío político al kirchnerismo

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que mandará un proyecto a la Legislatura para la “suspensión por este año” las PASO en su distrito y, con el argumento de que se impondrá la boleta única de papel para elegir diputados nacionales, por impulso del gobierno de Javier Milei, anunció que la votación de cargos locales se realizará en una fecha distinta de la votación nacional. Esto, que se llama desdoblamiento, supone un avance en la ruptura formal de su espacio con el kirchnerismo.

“Como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras”, dijo el mandatario, en un anuncio oficial que realizó junta a la vicegobernadora, Verónica Magario.

Kicillof argumentó que votar con boleta única cargos nacionales y con boleta partidaria (la de siempre) los cargos locales dificultará el acto eleccionario en la ciudadanía, y por eso anunció que la elección bonaerense se hará un mes y medio antes que la nacional.

En lo político, esto significa una nuevo paso hacia su ruptura con el kirchnerismo, que ya le avisó que quería que ambas votaciones sean concurrentes, es decir el mismo día, y que en caso de desdoblamiento la propia Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata a legisladora provincial.

Los argumentos de Kicillof no fueron en ese sentido, es decir hacia la interna del justicialismo, sino apuntadas a la Casa Rosada: dijo que Milei “quitó las PASO, las primarias que había en todo el país” y por eso también anunció que mandará a la Legislatura un proyecto para suspender las primarias bonaerenses. Y señaló que impuso en el ámbito nacional “un sistema nuevo que no existía, que no conocemos, que es el de la llamada boleta única de papel”, “en año electoral, que no corresponde, de manera irresponsable e inconsulta”. Cabe aclarar, de la boleta única fue aprobada por ley del Congreso.

“No habló con nosotros, no habló con la Provincia, no habló con la Junta Electoral, no habló con nadie. Lo introdujo, lo impuso, y la verdad que esas modificaciones ponen en riesgo lo más importante que tiene el proceso democrático que es el acto de votar, de poder decidir de manera simple, sencilla, eficaz, sin problemas, sin espera”, argumentó Kicillof.

“[La boleta única] involucra votar en dos urnas diferentes, en dos urnas separadas, con dos boletas distintas, cada una con sistemas distintos. Lo que está pretendiendo de esta manera Milei es que este año, en la provincia de Buenos Aires, o en donde este sistema o este método se aplique, haya una suerte de dos elecciones durante el mismo día. Cada persona tiene que votar de diferente, en dos urnas distintas, con dos boletas distintas y dos sistemas distintos, dos tipos de boletas distintos. Uno de ellos, como agravante, absolutamente desconocido, porque nunca se ha utilizado en la provincia de Buenos Aires”, se explayó el mandatario peronista.

“Emitir el voto lleva el doble de tiempo” con dos sistemas en un mismo día, dijo Kicillof

Y prosiguió: “¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, hemos realizado estudios, consultas, simulaciones y voy a decir algo que adelanté el primer día. Resulta inviable votar de esta manera, absolutamente inviable. Es como decía, realizar dos elecciones distintas un mismo día, con un sistema nuevo. Las simulaciones que se realizaron, y no son sólo las del gobierno provincial, sino de otros gobiernos y de otros sectores, dan que emitir el voto lleva el doble en tiempo, como cuatro minutos emitir cada voto. Lo cual haría que en mesas donde hay 350 votos, lo puedan hacer en un tiempo solamente 150 personas”, justificó el gobernador.

En tal sentido, dijo que “se armarían obviamente largas colas, se generarían amontenamientos, sería un infierno”. Y continuó: “No es una decisión nuestra, no es algo que hayamos discutido, no es algo que hayamos apoyado ni nuestra fuerza política, lo resolvió el gobierno de Milei. Y recordarán ustedes lo que pasó cuando había dos sistemas distintos al mismo tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho es que la mayoría de los gobernadores, en la mayoría de las provincias, se ha decidido que esto era una enorme dificultad y que era muy difícil votar así, de manera simple y eficiente. Sé que algunos hablan de la posibilidad de duplicar la cantidad de mesas o reducir los padrones. En la provincia de Buenos Aires hemos hecho estudios también, eso es imposible, imposible”.

El gobernador peronista, que fue ministro de Economía durante los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con quien ahora se encuentra enfrentado, insistió en que “votar el mismo día combinando dos modalidades distintas sería un caos, surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían así las posibilidades de que un ciudadano que va a votar no lo pueda hacer de manera efectiva según su preferencia”. Tras lo cual anunció que la elección de cargos bonaerenses se realizará el domingo 7 de septiembre. Y sin PASO, si la Legislatura finalmente las suspende por ley para este año.

Kicilllof sostuvo que el desdoblamiento electoral “es una decisión pensada, debatida y necesaria”. “Insisto, no podemos exponer a nuestra gente a una elección caótica, a confusión o incertidumbre. Por otra parte, vengo conversando este desafío también con otros gobernadores, no estamos inventando nada. La mayoría de las provincias argentinas desdoblaron sus elecciones en virtud de estos mismos razonamientos y la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires también lo han pedido”, aseveró.

Sostuvo que “estas elecciones provinciales tienen que servir para defender y fortalecer a la provincia de Buenos Aires frente a los ajustes de Milei, su política económica y sus consecuencias”. Y señaló, en lo que pareció ser un mensaje destinado a su exjefa política: “Yo, personalmente, no soy candidato a nada, pero este gobierno y este gobernador nos comprometemos a militar en ambas elecciones con la misma intensidad para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires. Para asegurar que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales, que defiendan a la provincia, pero sobre todo al país. Tengo la facultad para fijar la fecha de las elecciones provinciales y la ejerzo como corresponde, con responsabilidad, con transparencia y con un objetivo claro: garantizar un calendario electoral serio”.

Y para finalizar, sí se dirigió a la interna peronista: “Realmente no vengo acá a hablar de internas que se dirimen en otro lugar y sería hoy obviamente faltar el respeto a quienes me están escuchando. Lo que sí quiero decir es que respecto al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei, convocando a un frente lo más amplio posible que represente a todos aquellos que están sufriendo estas políticas, que no las comparten y que presente una propuesta electoral que despierte el entusiasmo de los bonaerenses y las ganas de defender lo que venimos haciendo”.

JJD