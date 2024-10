Kicillof defendió a Cristina en la Causa Vialidad, dijo que el peronismo volverá a gobernar y pidió “unidad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió hoy a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, también defendió a su gobierno y al de Néstor Kirchner y aseguró que el peronismo volverá a gobernar el país. Lo hizo durante un acto que realizó en Berisso, municipio del conurbano bonaerense, en el marco del Día de la Lealtad peronista.

“Aprovecho para recordar que el 17 de octubre se quebró con la movilización popular una situación de proscripción y persecución que se le estaba aplicando al general Perón. En pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacer creer que Cristina es culpable en la Causa Vialidad. Mentira. Basta de persecución, basta de proscripciones”, sostuvo Kicillof, quien según analistas está intentando construir su propio espacio dentro del peronismo y enfrentado nada menos que a La Cámpora, el sector que lidera el hijo de la expresidenta, el diputado nacional Máximo Kirchner.

“Si algo quiere la derecha, es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones”, señaló Kicillof, además, sobre la interna del peronismo en la que se le atribuye apoyo como candidato a la presidencia del Partido Justicialista a su colega de La Rioja, Ricardo Quintela, quien sostuvo su postulación pese a que la propia Cristina Fernández de Kirchner, la mujer fuerte del peronismo, anunció que irá por la conducción partidaria.

“El peronismo sufrió una gran derrota. Está en un momento de reflexión y de debate. Como dice Cristina, acá no sobra nadie y en la discusión todos somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora”, sostuvo Kicillof, más tarde, en un claro mensaje de unidad, que pareciera haber sido uno de los sentidos de su acto, además de una demostración de autonomía y de incipiente construcción del axelismo.

Kicillof se preocupó por expresar su apoyo a Cristina después de que hace 10 días la Cámara Federal de Casación penal convocara a una audiencia para el próximo 13 de noviembre para dar a conocer su decisión en la causa de Vialidad, en la que la expresidenta de la Nación está condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitosr relacionados con la obra pública en Santa Cruz.

“Los días más felices fueron con Cristina”

De hecho, el mandatario bonaerense fue presentado por el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, como “el futuro presidente de los argentinos”. “No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que atenúa lo que está haciendo [Javier] Milei. Sí quiero contribuir en la construcción de una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei. A la derecha le conviene nuestra división. Les conviene debilitar este escudo llamado peronismo. Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad, unidad. Los mejores días son peronistas. Los días más felices fueron con Cristina”.

“Si hoy las injusticias, los privilegios, la crueldad contra los que menos tienen nos resultan intolerables se lo debemos a esa gesta popular”, añadió. “El peronismo transformó para siempre las consciencias, las mentes y los corazones de los peronistas pero también de todos los argentinos y argentinas. Cuando (Javier) Milei avanza, se le dice basta. Y eso es porque por la Argentina pasó, pasa y volverá al gobierno el peronismo”, añadió.

“Si alguno piensa que vinimos solo para recordar el pasado se equivoca. Estamos fundamentalmente para escribir el futuro. Estamos para construir el futuro. Lo vamos a hacer guiados como siempre por nuestras tres banderas: soberanía política, independencia económica y la justicia social”, dijo. “Quiero dejar en claro que en este siglo XXI fueron Néstor (Kirchner) y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora, la que nació con Perón y Evita, dándole protagonismo a las masas populares y llevando en alto nuestros principios. Si la libertad en algún momento avanza, es solo cuando va de la mano de la igualdad y la justicia social. Sin justicia social la única libertad que avanza es la de los ricos”, agregó en obvia referencia al Gobierno de Milei.

“Este encuentro deja claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre es un día de festejo. Festejamos estar juntos, festejamos la pelea que estamos dando, festejamos sobre todo la certeza, la convicción de que este desastre de Milei no dura para siempre”, sostuvo.

También tuvo palabras para las mujeres. “Quiero aprovechar que estamos acá para homenajear y traer a la memoria a María Roldán, primera mujer sindicalista de Latinoamérica, que lideró una pueblada que surge de los frigoríficos. Algunos piensan tal vez que pasó de moda, pero en ese acto también estaba surgiendo el feminismo en Argentina”.

“Un 8 de marzo en una provocación Milei cerró el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y nosotros dijimos que íbamos a abrir una galería de las mujeres en la gobernación de la provincia”, dijo. “Y lo veo en estas seis cuadras de movilización: cuando hay crisis económica como la que generó Milei son las mujeres las que se ponen al frente”.

Según el intendente Cagliardi, se reunieron más de 50.000 personas. Entre los cánticos se escucharon, entre otros: “La patria no se vende”, “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”, “Traigan al gorila de Milei para que vea que este pueblo no cambia de ideas lleva las banderas de Evita y Perón”, “Patria sí, colonia no” y “Axel, querido, el pueblo está contigo”.

Y aunque el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, lo presentó como “el futuro presidente de los argentinos” y la gente cantaba “Axel presidente”, Kicillof dijo que no es momento de candidaturas y llamó a cantar “La Patria no se vende”.

Kicillof estuvo acompañado por la primera plana de la Confederación General del Trabajo (CGT) e intendentes del PJ, sin la presencia de ningún representante de La Cámpora.

En medio del enfrentamiento con el sector que lidera la expresidenta Cristina Kirchner y a poco de finalizar el período para presentar listas para la competencia por la presidencia del Partido Justicialista, fue protagonista del acto más amplio de la jornada por el Día de la Lealtad.

Sobre el escenario lo acompañaron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmit y Pablo Moyano.

De los tres, el secretario general adjunto de Camioneros es el más cercano al cristinismo y al diputado nacional Máximo Kirchner, pero decidió participar del acto de Kicillof y dijo que el “enemigo” es el gobierno de Javier Milei y no el gobernador o la ex mandataria nacional.

Entre los sindicalistas presentes también estuvieron el titular de Suteba, Roberto Baradel, el referente de la CGT Abel Furlan, y el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky.

En tanto, entre los intendentes del PJ que lo acompañaron estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Julio Alak (La Plata), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Lucas Ghi (Morón), Fernando Moreira (San Martín) y Juan José Mussi (Berazategui).

También acompañaron al gobernador el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien trabaja abiertamente por el armado de Kicillof rumbo a 2027, y el jefe comunal local, Fabián Cagliardi.

El mandatario provincial estuvo flanqueado por su vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco; y el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Ningún dirigente o intendente de La Cámpora participó del acto de Kicillof, en medio de la tensión por la puja en el PJ, en la que el gobernador no avaló la postulación de Cristina Kirchner a presidir el partido.

