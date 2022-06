Kicillof desafió a la RAE por el lenguaje inclusivo: “No nos van a explicar desde España cómo tenemos que hablar”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó este miércoles a estudiantes a revelarse y usar el lenguaje inclusivo, en el marco de un acto por el Día de la Bandera.

“En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente... A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, enfatizó.

La referencia de Kicillof a España apunta a la Real Academia Española(RAE), institución cultural dedicada a regular el uso del lenguaje en la comunidad hispanohablante. Recientemente, durante una visita a Uruguay, su director, Santiago Muñoz Machado, se refirió a la polémica suscitada en varios países de Sudamérica.

A su vez, se diferenció de su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien hace unas semanas prohibió el lenguaje inclusivo en escuelas porteñas. “A nosotros no nos gusta prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas”, expresó Kicillof.

“Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, reflexionó.

El uso del lenguaje inclusivo es foco de debate en varias instituciones educativas. Así quedó demostrado esta semana en un colegio de Berisso cuando una comunidad educativa abucheó a una funcionaria que durante un acto de promesa a la bandera de alumnos de 4°grado utilizó las palabras “momentes”, “querides” y “nosotres”.