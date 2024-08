Lourdes Arrieta se fue de La Libertad Avanza, formó un monobloque y acusó a sus colegas de encubrir delitos de lesa humanidad

La diputada Lourdes Arrieta anunció que se fue de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y que ahora conforma un monobloque que se llama Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE). La legisladora tomó esa decisión al conocer que la conducción del bloque de LLA había resuelto expulsarla tras el escándalo generado por la visita de diputados libertarios a genocidas presos en el penal de Ezeiza.

“Se lavaron las manos con la visita, me pusieron a mí como carne de cañón”, expresó Arrieta al brindar declaraciones a los medios en las puertas del Congreso. El bloque de LLA, liderado por Gabriel Bornoroni, tenía planeada la expulsión de Arrieta, luego de que la legisladora revelara el plan coordinado por sus pares para liberar o morigerar las penas de represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Arrieta, que participó en la polémica visita a los genocidas en el penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía el verdadero propósito de la actividad, también formaba parte del grupo de Whatsapp en el que circuló el borrador del proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario. Ante la inminente expulsión, la legisladora de Mendoza decidió dar un paso al costado y formar su propio monobloque.

Arrieta expresó su frustración con la conducción del bloque: “Que quieran encubrir delitos de lesa humanidad... yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra también de la agenda del presidente”, dijo.

Confirmó que decidió irse antes de que la expulsaran: “Exactamente, decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde, primero, no me respetan, y segundo, no respetan la agenda del presidente [Javier Milei]”.

La diputada también señaló que fue aislada y maltratada por sus colegas: “Es evidente los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración; todos se lavaron las manos, me dejaron sola, a los que realmente tenían que investigar, no los investigan y yo no puedo ser parte de esto”. Arrieta pidió que se investigue a otros diputados involucrados en la visita, como Beltrán Benedit, María Emilio Orozco y Lilia Lemoine, y exigió claridad sobre lo ocurrido en la reunión del 14 de marzo.

Cuando se le preguntó sobre su participación en la visita a Ezeiza, la mendocina reiteró que fue una visita institucional y que no actuó por cuenta propia: “Yo ya lo expliqué, fue una visita netamente institucional, yo no me mando sola y acá todos se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara para abajo”, afirmó, en alusión al riojano libertario Martín Menem.

A pesar de su salida del bloque, Arrieta afirmó que sigue apoyando las ideas de la libertad y al presidente Milei, pero subrayó que no puede estar en un espacio donde no se respeta ni siquiera la agenda presidencial.

Sobre su primer proyecto como parte de su nuevo monobloque, Arrieta indicó que se enfocará en ampliar la investigación sobre la visita al penal de Ezeiza, incluyendo la investigación de conexiones sospechosas con sociedades offshore en Estados Unidos del cura Javier Olivera Ravasi, expulsado por la diócesis de Zarate. Además, expresó que votará conforme a sus valores y principios, y que apoya el proyecto del oficialismo cuando esté alineado con los ideales del presidente Milei.

Con la salida de Arrieta, el bloque LLA tendrá 37 integrantes, es decir el 14% de la Cámara de Diputados.

JJD