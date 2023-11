Macri confirmó que competirá en las elecciones en Boca y volvió a cuestionar a Riquelme

El ex presidente Mauricio Macri confirmó hoy su decisión de competir en las próximas elecciones en Boca como compañero de fórmula de Andrés Ibarra, que irá en busca de la presidencia del club en la votación prevista para el sábado 2 de diciembre.

Ibarra y Macri se mostraron juntos este lunes en una rueda de prensa en Puerto Madero, donde el ex jefe de Estado y ex titular de la entidad “xeneize” volvió a cargar contra el ídolo boquense y hombre fuerte de la institución Juan Román Riquelme.

Macri recordó con nostalgia sus años de presidente de Boca y dijo: “Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con (Carlos) Bilardo, lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos de vuelta”.

“Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad (es) que acertamos porque no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa (Libertadores) de vuelta. Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios”, continuó Macri.

“No entiendo cuando él dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo y todos debemos entender que estamos para Boca; en Boca hay que venir a dar, no a sacar”, subrayó el ex mandatario y flamante candidato a vicepresidente primero del club “xeneize”.

“No se puede seguir maltratando a los socios, no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas. Llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar. No se puede abandonar a los hinchas en Brasil frente a las cosas que pasaron. No se puede maltratar a los ídolos del club”, añadió.

El ex jefe de Gobierno, además de arremeter contra el ex número 10 boquense, también cuestionó a su hermano: “(Cristian) ´Chanchi´ Riquelme nadie sabemos quién es, nadie lo votó al hermano de Román, y es el que maneja el club bajo las órdenes de Román. Y pasan todo tipo de cosas, que no son las que sucedían históricamente en Boca y son las que hoy me han convocado acá. Boca necesita que le pongamos el hombro”.

Macri, que presidió la entidad de La Ribera entre 1995 y 2007, también le envió un guiño al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, durante la presentación de su fórmula con Ibarra, ex ministro de Modernización durante el Gobierno de Cambiemos, en el Yacht Club de Puerto Madero.

“Ya tenemos arquero, ja”, comentó sobre Milei, en referencia al pasado como guardameta del economista libertario en divisiones inferiores de Chacarita Juniors. “Él nos ha encargado públicamente que recuperemos la alegría de ese Boca que daba ejemplo. Javier Milei, como muchos hinchas de Boca, quieren volver a ver esa institución respetada y competitiva por supuesto, porque todos queremos ganar y competir”, consignó.

Respecto de la polémica de esta semana sobre la propuesta del candidato a presidente de LLA de crear sociedades anónimas deportivas, señaló: “Creo que el mundo ha tomado una dirección y creo, como persona que cree en la libertad, que cada club debe poder decidir cómo se quiere organizar, nadie lo puede obligar. Si hay socios de clubes que creen que es mejor convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas hay que dejarlos, que cada una decida”.

Por su parte, Ibarra enfatizó: “Gracias a las agrupaciones que nos respaldan y sobre todo a vos, Mauricio (por Macri), que tomaste la decisión de volver a nuestro club para ayudarnos a ponerlo en lo más alto. Por eso es un honor para mí decirlo formalmente que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente primero. Contar con el apoyo del presidente más exitoso en la historia de Boca es un verdadero orgullo”.

“Estamos ante una elección importantísima, clave para el futuro de Boca, y por eso como oposición entendimos desde hace tiempo que no podíamos ir divididos. Por eso, este trabajo que hemos llevado adelante para lograr esa unión con el fin de recuperar la gloria perdida y volver a poner a Boca entre los cinco clubes del mundo”, agregó el ex ministro de Macri.

La semana pasada, el empresario Jorge Reale bajó su candidatura a presidente de Boca y no se sumaría ni al oficialismo, que comandaría Riquelme, según se espera, ni a la oposición. En tanto, quien sí se encolumnó por detrás de Ibarra fue Diego Lajst, que supo ser dirigente del “Xeneize” durante la gestión de Daniel Angelici entre 2012 y 2019. Por su parte, el empresario del juego y dirigente radical se comprometió a trabajar en pos del éxito de la fórmula Ibarra-Macri.

En la rueda de prensa, Ibarra recordó que durante la gestión de Macri en Boca el club cosechó 16 títulos en 12 años: “Incluidas cuatro Libertadores y dos Intercontinentales, y en ellas les gamos al Real Madrid y al Milan, dos gigantes europeos”, dijo.

“Sabemos de grandes hazañas, para eso hace falta mucha pasión, pero sobre todo muchísima gestión, y poniendo siempre a Boca por encima de todo y de todos. Nadie puede ser más importante que el club”, agregó Ibarra. Sueño, por supuesto, con un Boca del futuro, que recupere la mística ganadora, que vuelva a ser un club modelo, moderno y transparente, con profesionalismo y reglas del juego claras. Poniendo al socio de Boca en el centro de la escena, y terminando con la improvisación, el personalismo y los favores para los amigos“, subrayó.

Además, el economista de 67 años insistió en la necesidad de que el club construya un nuevo estadio, en terrenos de la zona de Casa Amarilla, para cerca de 105 mil personas: “La Bombonera Siglo XXI es uno de los pilares de nuestra plataforma del Boca que soñamos, la única solución definitiva para los miles de socios que hoy no pueden ir a la cancha”, remarcó.

CRM con información de la agencia NA