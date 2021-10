Macri regresará al país para la indagatoria del 20 de octubre por el espionaje a familiares del ARA San Juan

El expresidente Mauricio Macri volverá al país el próximo 19 y se presentará a declarar el 20 en el Juzgado Federal de Dolores ante el juez Martín Bava, que lo citó a declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino ARA San Juan de noviembre de 2017, en la que fallecieron los 44 tripulantes.

“Llega el 19 y se presenta el 20”, confirmó hoy el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, en declaraciones a CNN radio.

El juez de Dolores, Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla, reprogramó para el 20 de octubre la citación a indagatoria a Macri, quien no se presentó a la audiencia convocada para el jueves pasado. La semana anterior el magistrado lo había citado y había prohibido su salida del país.

La indagatoria –principal acto de defensa con el que cuentan los imputados- debió postergarse porque el exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde antes de que se conociera la convocatoria y, según reveló en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich, no estaba en los planes de Macri regresar al país antes de fin de mes.

“¿Cómo un juez le prohíbe salir del país a alguien que no está procesado y es público y notorio que hace diez días no está en la Argentina? Y dice que no encuentra el domicilio. Habría que mandarle la Guía Peuser o que revise Google Maps. Macri está afuera y lo citaron 24 horas antes”, acotó Lombardi, exministro de Turismo, Cultura y Deportes, en el programa Digamos todo.

El expresidente aún no presentó abogado en el expediente en el que está imputado desde el inicio de la investigación, aunque se presume que en los próximos días asumirá el cargo el letrado Pablo Lanusse, quien ya lo defiende en otras causas.

Sobre su estadía en Estados Unidos, Lombardi explicó: “Macri fue a recibir un premio en Nueva York. Fue a presentar su libro en Miami. Está inaugurando una nueva cátedra de economía que va a empezar el año que viene y tiene que ir a la Fundación FIFA en Qatar. Lo hace a la luz de todo el mundo”.

Macri es acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017.

El llamado a indagatoria lo ubicaba como el máximo responsable de las supuestas maniobras de espionaje ilegal investigadas y remarcaba que "la inteligencia ilegal estuvo dirigida a monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno".

En este expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes pesan además otros procesamientos por otros hechos también referidos a inteligencia prohibida con fines supuestamente políticos e ideológicos.

CB con información de Télam