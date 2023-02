El macrismo puebla de candidatos Buenos Aires y mira de reojo a los libertarios

El 21 de julio del 2021, el posteo de un mechón colorado junto al breve concepto #EsJuntos invadió las redes sociales de los principales dirigentes de la oposición. La estrategia buscaba viralizar el lanzamiento de Diego Santilli como primer precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, lo que se terminó formalizando al día siguiente con una presentación al aire libre por la pandemia. De la movida digital participaron, entre otros, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y hasta Elisa Carrió, pero no se sumaron Patricia Bullrich –ya por entonces enemistada con el jefe de gobierno– y María Eugenia Vidal.

Este miércoles, Santilli volverá a incursionar en la virtualidad como trampolín político. Con un hashtag que en su bunker mantenían ayer en secreto, esperan lograr suficiente interacción en las redes para generar un clima de expectativa por algo que ya se sabe: durante la tarde el actual diputado confirmará que será precandidato a gobernador por JxC.

En la jugada volverían a involucrarse Larreta –jefe político del “Colo”–, Carrió –de buena llegada con el alcalde– y hasta Miguel Ángel Pichetto, según supo este medio. La pregunta del millón es qué hará Macri, a sabiendas que está cada vez más alineado con Bullrich, quien tiene sus propios aspirantes para comandar la provincia.

Santilli sumará su nombre a una interna bonaerense cada vez más poblada. Con él ya son al menos nueve los precandidatos en danza de JxC para buscar suceder a Axel Kicillof en La Plata: los macristas Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre; los radicales Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Martín Tetaz, y el átomo suelto de Emilio Monzó.

La dispersión de figuras de alguna manera emula lo que ocurre en las otras dos grandes peleas que tiene JxC este año: la Nación y la Capital Federal. Larreta, Bullrich, Vidal, Carrió y los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes tienen aspiraciones presidenciales, mientras sigue la incógnita del ex presidente. Martín Lousteau, Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós y Emmanuel Ferrario pelean por el distrito porteño.

“Hay demasiados candidatos”, comentó a elDiarioAR un vocero, aunque el consenso es que a medida que se acerque la fecha del cierre de listas los nombres se depuren para que finalmente queden solo dos o tres precandidatos. Aún sin oficializarse, el deadline sería el 24 de junio. Y es probable que las primarias nacionales, en PBA y en CABA sean el mismo segundo domingo de agosto.

El panorama se despejará a medida que avancen las negociaciones entre el PRO y la UCR. El misterio es si habrá fórmulas mixtas entre las principales fuerzas socias de JxC, o binomios “puros”, porque lo que se defina a nivel presidencial ordenará las boletas hacia abajo. Alfil de Larreta, está descontado que Santilli pegaría su boleta a la del jefe de gobierno.

En ese contexto, ayer hubo un Zoom de la mesa nacional amarilla para discutir las candidaturas en las provincias más conflictivas, donde cruje la alianza cambiemita porque no hay acuerdo entre los socios o no existen las PASO. Son el caso de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro. Entre otros, estuvieron Macri, Larreta, Bullrich, Vidal, Santilli y Ritondo. Solo acordaron patear para adelante cualquier definición al respecto.

El “Colo” y sus rivales

Si Santilli ya tenía puesto el traje de precandidato en PBA desde que ganó en 2021, ¿por qué el lanzamiento virtual de hoy? “Buscamos más audiencia e impacto que conocimiento –comentaron en su círculo íntimo–. Necesitábamos despejar la duda de que iba a ser candidato y encarar ahora sí una campaña en serio”.

En otras tribus macristas tomaron sin cuidado su lanzamiento. “Raro que sea por redes”, chicaneó un operador cercano a uno de sus posibles rivales en la PASO provincial.

Con una plataforma de campaña basada en los ejes de seguridad, producción y trabajo, y educación, Santilli busca asomar como el candidato “dialoguista” frente a los “duros”. Una “paloma” frente al cuarteto de “halcones” amarillos que representarían Ritondo, Grindetti, Iguacel y De la Torre.

Los últimos tres precandidatos están referenciados con Bullrich, mientras el ex funcionario bonaerense trabaja por la candidatura presidencial de Vidal, aunque también coquetea con la ex ministra de Seguridad. Entre todos hay una pelea por quién muestra más “dureza” en su narrativa, en una provincia que tiene el foco siempre sensible del conurbano.

“No es momento para tibios”, escribió ayer Ritondo en una columna de opinión en Infobae. “El gobernador Kicillof no solamente propicia la producción de marihuana y promueve el cultivo personal, sino que además duda y se muestra temeroso para conducir a la Policía que se encuentra bajo su mando”, expuso en otra línea el texto del jefe de la bancada de diputados del PRO.

De la Torre no se quedó atrás y el domingo publicó en Perfil una nota titulada “Por qué Patricia Bullrich va a ser presidenta”. “Estamos decididos a trabajar con el Ejército, si es necesario, para combatir al narcotráfico”, remarcó el senador bonaerense y ex intendente de San Miguel. También consideró un “ministerio inútil” la cartera nacional de Mujeres y Género, idea que abonó durante el verano con cartelería a tono. En la ruta hacia la Costa atlántica es por demás llamativo su cartel con la frase “Basta de todes”.

“Néstor tiene un fuerte apoyo de Mauricio y Patricia para que camine la provincia”, ponderaron cerca de Grindetti. Y recordaron que cuando Macri presentó su libro “Para qué” en Mar del Plata, solo se reunió en privado con el intendente de Lanús para interiorizarse sobre su campaña. Ahora está organizando una actividad “grande” en marzo junto a Bullrich, en lo que sería su lanzamiento formal como precandidato.

“Los que estamos de este lado proponemos audacia, convicción, coraje y decimos que las cosas son blanco o negro; del otro lado están los que proponen negociación y diálogo”, se plantó hace poco Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex funcionario nacional.

La mira en los libertarios

Que el PRO endurezca cada vez más su narrativa y sobre-oferte candidatos también responde al avance que perciben de los libertarios en la expectativa electoral. En el macrismo admiten que Javier Milei y José Luis Espert representan un desafío en la provincia porque captan votos en su público objetivo.

La diferencia entre ambos diputados –que no son socios políticos– es que Milei traccionaría desde su precandidatura presidencial, pero sin tener aún un candidato a gobernador. Espert, a su vez, se postularía con una boleta corta, sin estar pegado a ningún presidenciable.

En el búnker de Santilli recordaron que en las bonaerenses 2021 Espert y Cynthia Hotton sumaron por superado diez puntos. Un porcentaje para nada desdeñable, sobre todo porque en PBA no hay balotaje: la gobernación se puede ganar en la general por apenas un voto de diferencia.

Con la dirigente “pañuelo celeste” ya incorporada al equipo de Larreta en la CABA, Santilli quiere abrir las PASO bonaerense de JxC para incorporar a Espert. En los dos despachos libertarios negaron a elDiarioAR tener diálogo con el PRO. “Hay que ampliar la oferta”, reconocieron igualmente al lado del “Colo”, conscientes de que, pese a la crisis del Frente de Todos, Kicillof tiene con qué ser reelecto: “Axel es un candidato muy competitivo”.

MC