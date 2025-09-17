La Marcha Federal y los médicos del Garrahan confluyen en el Congreso ante la sesión por los vetos

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, médicos del Garrahan, además de jubilados, confluían la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso como parte de la Marcha Federal, convocada en rechazo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La movilización, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía puertas adentro del Congreso. El Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad.

La Cámara de Diputados debatía en sesión especial los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica y, aunque el final es abierto, la oposición llegó con ventaja y se mantenía esperanzada en lograr las dos terceras partes de los votos necesarios.

Al comienzo de la sesión se habilitó el tratamiento sobre tablas de los vetos con un resultado holgado para la oposición: 173 positivos contra 69 negativos en el caso de la emergencia del Hospital Garrahan, y 172 a 70 en financiamiento universitario.

Un dato sugerente es que los mendocinos radicales que responden al gobernador Alfredo Cornejo, los legisladores chaqueños del mandatario Leandro Zdero y Francisco Morchio, que reporta al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, estuvieron ausentes y colaboraron de ese modo con la oposición.

Por si fuera poco, siete diputados nacionales del PRO se desmarcaron del oficialismo y votaron a favor de ambas leyes, entre ellos Silvia Lospennato, al igual que los cuatro diputados nacionales de Coherencia, los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo y Paula Omodeo (CREO), otros habituales aliados del Gobierno.

Las votaciones anticipan una victoria de la oposición, que podrá finalizar la jornada con la concreción de duros reveses a un Gobierno que viene seriamente golpeado tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

Con información de la agencia NA