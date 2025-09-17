eldiario.es
El Banco Central salvó a Javier Milei: vendió US$53 millones y frenó la escalada del dólar

  • Por primera vez, la entidad salió a vender parte de sus reservas.

El Banco Central vendió parte de sus reservas. Juan Vargas/NA.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.

De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

Con información de la agencia NA

