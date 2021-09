Martín Guzmán le respondió a Cristina Kirchner: “Ella dice que hubo un ajuste fiscal, yo digo que no, fue una reducción del déficit”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló por primera vez de la carta en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó en duros términos el manejo fiscal y monetario del Gobierno. “Ella dice que hubo un ajuste fiscal, yo digo que no, fue una reducción del déficit”, dijo.

Dura carta de Cristina: culpó a Alberto de la derrota electoral y le pidió que “honre la voluntad del pueblo argentino"

Si bien aclaró que tiene “un diálogo constante durante todos los meses de gobierno”, Guzmán aprovechó para responderle de manera directa a la expresidenta, defendió su plan para tranquilizar la economía y se explayó sobre los anuncios que se preparan para los sectores más vulnerados; la inflación, el dólar, la negociación con el FMI y la salida a la pandemia.

“La vicepresidenta habló de forma pública con la convicción de cuidar a la Argentina. Es una persona que debemos cuidar; yo también quiero cuidar. En la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias, hubo una reducción del déficit, que no es lo mismo que un ajuste fiscal”, aseguró en declaraciones a la AM 750. Y detalló: "El gasto primario creció 64,8 por ciento interanual; y si excluimos el gasto vinculado a las restricciones de circulación, creció 87,3 por ciento. El gasto ha crecido muy por encima de la inflación. A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos que en la Argentina no hay".

Con respecto al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), beneficio que el Gobierno tiene en estudio reflotar para favorecer a entre 2 y 3 millones de trabajadores informales, el Ministro considero que se trata de "una política que se utilizó en el peor momento de la pandemia, cuando las medidas de restricción a la circulación eran más fuertes y que nos ayudó mucho a contener la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hemos ido adaptando la política pública en función de lo posible, entendiendo que hay unas necesidades sociales que están por encima, pero que hay que atacar en una forma consistente y sostenible en el tiempo".

Además, para Guzmán, "tal vez se podrían haber implementado algunas medidas antes. Es importante escuchar el resultado de las urnas", reflexionó, al tiempo que sostuvo que el oficialismo busca "trabajar de una forma que permita ir construyendo los entendimientos y las condiciones para modificar lo que haya que modificar y mantener lo que se tenga que mantener".

En cuanto al rol de los medios de comunicación, el titular de Economía reprochó lo que cree "una forma engañosa de contar lo que se está haciendo, porque no tiene que ver con las elecciones, sino con cuidar a los argentinos y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador". Y agregó: "Las circunstancias económicas van cambiando y nos piden que nos adaptemos. Todo lo que estamos anunciando para los próximos días ya está proyectado presupuestariamente. Se había planteado en el Presupuesto 2021 un esquema de financiamiento. Una parte se financia con crédito público otra con emisión y continúa esa lógica. No hay un cambio en cuanto a los planes de cómo se financia la política fiscal. Hay quienes tienen otros intereses y quieren generar ansiedad", sostuvo.

Asimismo, el Ministro, al hablar de la política tarifaria del país, expresó que "la lógica es primero impedir que haya abusos de poder monopólico y que el Estado tenga un rol de regulación que garantice que no haya una renta extraordinaria para estas empresas; y en ese sentido se actuó". En concreto, con respecto a las telecomunicaciones, aseveró que el Gobierno tuvo "una situación en la que también actúa la Justicia y hay un límite a lo que el Poder Ejecutivo puede hacer. Lo que nosotros buscamos es lo mismo en este sector: regular para favorecer condiciones de competencia y evitar abusos de mercado".

Las negociaciones con el FMI

Guzmán explicó también, en función de las negociaciones con el FMI por la deuda, que es "uno de los peores problemas. Es importante no olvidar para que no vuelvan a pasar en Argentina cosas que tanto daño nos hacen. Se desembolsaron 45 mil millones de dólares. Ese préstamo fue vergonzoso, no se usó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva, en dar condiciones para que haya más trabajo. Parte se utilizó para pagar deuda y parte se fue de la Argentina. El pueblo nos dio el mandato para resolver ese problema".

Según el Ministro, el pago al FMI "tiene que ver con la responsabilidad. El camino es construir un acuerdo en el que digamos lo que para nosotros le hace bien a la Argentina". Y lo comparó con el caso de Grecia: "Ese fue un proceso geopolítico que muestra el potencial de daño que se le puede hacer a los pueblos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es resolver un problema muy grave que se le ha dejado a la Argentina, pero cuidando a nuestro pueblo, en un mundo en el que hay fuerzas económicas y financieras que buscan seguir escribiendo reglas del juego que han fracasado. Trabajamos con absoluto pragmatismo en un contexto de doble crisis: la que dejó Juntos por el Cambio y la de la pandemia. No es lo mismo la política económica sin crédito y con una moneda tan débil, que en una situación con más instrumentos. Hay que cuidar a la gente con pragmatismo".

Jubilados y cepo al dólar

El ministro Guzmán afirmó que los jubilados “no perderán. Tenemos un instrumento de precisión que es el bono", al tiempo que se refirió al cepo al dólar: "Se hizo un daño enorme con todo el esquema económico que se aplicó en 2015. Se permitió la entrada de capitales especulativos que no vinieron a invertir, vinieron a jugar el juego de la bicicleta financiera. Parte de esos capitales quedaron atrapados y están todos los días poniendo presión en el mercado paralelo en la brecha cambiaria. Si uno no controlase la situación en el mercado de cambios lo que ocurriría es una devaluación".

Además, consideró que, desde el Estado, se le "prestó atención a la brecha cambiaria porque tiene consecuencias en la actividad económica. Para nosotros, las elecciones legislativas son importantes porque importa qué reglas de juego se pueden articular para proteger a la Argentina. El año pasado, en el peor momento cambiario, hubo una articulación con Máximo Kirchner que ayudó a que esa situación se pueda revertir".

Salarios e inflación

Guzmán consideró que el Gobierno que conduce Alberto Fernández "pone toda la presión para que las paritarias terminen por encima de la inflación". Y detalló que lo que hizo su Ministerio es "redefinir el rol del Estado en la economía con respecto a los años previos. Se hizo entendiendo que hay problemas que el mercado, por sí solo, jamás va a resolver. Hay un lado que tiene que ver con lo tributario y por otro lado un conjunto de medidas que le han dado un carácter progresivo a lo tributario".

En referencia a la inflación, la tildó como "un mal para el funcionamiento económico" que obliga al Gobierno a "resolver las múltiples causales que la generan. La estructura productiva estaba muy dañada. Se tomó mucha deuda en dólares sin mejorar la capacidad productiva, en especial lo que se podía exportar", remarcó el ministro.

En este sentido, señaló que cuando un país "tiene un problema de falta de dólares, tiene problemas cambiarios. Lo mismo en el frente fiscal, hay una parte que pone presión en el dólar. Después está la coordinación con empresarios y trabajadores donde hay que ir resolviendo los problemas de la inercia".

Para Guzmán, en marzo "habíamos dicho que iba a ser el mes de la inflación más alta por el aumento de los commodities y que mes a mes se iba a reducir la inflación con alguna suba, por cuestiones estacionales. Pero Argentina está en una tendencia de reducción de la inflación", explicó.

El Ministro destacó también que el salario "formal registrado viene creciendo. Estamos buscando que el escenario sea menos heterogéneo con el sector informal". Y concluyó: "La Argentina está asomando la cabeza".

