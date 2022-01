Matías Kulfas cuestionó a dirigentes que promueven el default: “Es una irresponsabilidad”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habló a 24 horas del vencimiento de U$S718 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó a los sectores que fomentan evadirlo y entrar en default. “Es una fantasía decir ‘no le pago al Fondo y uso la plata para otra cosa. Una irresponsabilidad’”, remarcó.

Kulfas sostuvo que está convenido de que lo “mejor para la Argentina” es llegar a un acuerdo que permita al país “seguir creciendo”. “No hacer ningún acuerdo va a ser malo; esa hipótesis no se valida con la realidad”, manifestó el funcionario en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: “Nos empujan al default, no somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”.

“¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”, completó.

Críticas de dirigentes oficialistas a un acuerdo con el FMI

Algunas horas antes de las declaraciones de Kulfas, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau había asegurado que un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería poner “un freno al crecimiento" ya que eso "sería dañar a la sociedad argentina" y se volvería "a caer en un círculo vicioso”.

Moreau, al hablar en Radio con Vos, agregó que “si no hay crecimiento no hay posibilidad de pagar” y opinó que “la lógica del Fondo es que no crezcamos demasiado para que paguemos”.

Además, opinó que “el default no tiene que aterrorizar tanto como para pensar que es el peor de los remedios, aunque ojalá que uno no tenga que llegar a eso”.

“El FMI, instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías", cuestionó, por otra parte, la dirigente kirchnerista y exdiputada nacional Fernanda Vallejos, quien consideró en el marco de las negociaciones con el organismo que “la Patria está en peligro”.

