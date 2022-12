Mauricio Macri, desde Qatar 2022: “Que me digan 'mufa' me resbala”

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que le “resbala” que lo “tilden de mufa”, a la vez que indicó que desde hace rato viene “aguantando la agresión del kirchnerismo”, movimiento político que “hace eso con todo el que piensa distinto”.

“Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte”, señaló en diálogo con Ari Paluch en Radio Rivadavia.

Además, el exmandatario que se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, añadió: “No creo en las cábalas. Creo que esto es mucho más grave, es algo más profundo, del populismo, que generar la ignominia de alguien que piensa distinto. Que me tilden de mufa, me resbala, no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto”, apuntó.

Sobre el Mundial, el expresidente consideró que en Qatar “se vive un torneo con mucha intensidad”, al tiempo que detalló haber gritado “todos los goles”. Sobre la Copa del Mundo, dijo que la infraestructura “es increíble” y comparó al estadio Lusail, en el que la Selección Argentina jugó varios partidos del Mundial, con “Vicente López en Buenos Aires”.

“Una organización descomunal y un ámbito que no se va a repetir nunca más porque se trata de una ciudad”, agregó.

Sobre las posibilidades de que la Argentina vuelva a ser sede de la máxima competencia del fútbol, Macri aseguró tener “fe de que si trabajamos los cuatro países, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, tenemos una chance de organizar el Mundial 2030”.

Sobre las repercusiones políticas que puede tener el éxito del seleccionado que dirige Lionel Scaloni, el ex mandatario consideró que “no existe eso de que si sale campeón Messi, salen campeones Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo que pasa es exclusivo mérito del cuerpo técnico y los jugadores. El Gobierno no tiene nada que ver. Los ciudadanos no somos tontos, no mezclamos las cosas”, expresó.

En una charla futbolera, condición que impone el expresidente previo a prestar testimonio desde Doha, aseguró que Croacia es uno de los rivales más complejos a enfrentar en la Copa del Mundo y elogió al equipo de Lionel Scaloni al ubicarlo entre los seis mejores seleccionados del mundo.

“Croacia es el mejor equipo del Mundial. No tienen a Messi o a Mbappé, pero todos juegan”, afirmó al tiempo que sostuvo que la próxima parada del martes a las 16 será “muy dura”.

En la misma línea, destacó el nivel del capitán Lionel Messi y reflejó la idolatría que cosecha a nivel mundial. Además, sostuvo que ante el cruce con Holanda, el nivel de tensión que se vivió fue muy alto. “Los holandeses fueron ásperos y jugaron con buscar la tensión del otro. Mientras no sobrepasemos un límite, mostrar personalidad no está mal”, argumentó Macri al respaldar el accionar de la selección argentina.

“Lo de Messi es de otra dimensión. La idolatría que hay es descomunal, la gente quiere que gane Messi. Es el mejor jugador de la historia”, subrayó Macri, y agregó: “Está en un momento tremendo, de madurez, de plena confianza. A la calidad que tiene él, le agregó la madurez y la confianza. Cuando encara lo hace con total confianza”.

Por último, evitó detallar que hará Juntos por el Cambio ante los pedidos oficialistas de tratar el proyecto de ley de blanqueo de capitales en el Congreso, aunque adelantó que harán “lo mejor para la Argentina”. “Llamé a alguien del equipo para saber cuál es la opinión y conocer sus alcances, y en qué contribuye, porque justamente en Juntos por el Cambio tenemos la convicción de hacer lo que sea mejor para la Argentina”, afirmó.

“Tenemos que comparar los 40 años de desarrollo de Qatar con nuestros 40 años, donde pasamos del 4% al casi 50%, nos hemos enamorado de ideas, no hemos respetado la ley ni nuestra Constitución, hemos incumplido los compromisos externos e internos con el mundo, pero lo bueno es que si ellos decidieron algo y en 40 años lograron lo que lograron, si el año que viene entendimos que debemos ser parte del mundo, cumplir con la ley, y que la inversión trae empleo, podemos hacer en los próximos 40 años algo igual o superior de lo que se hizo acá para que desaparezca la pobreza en la Argentina”, concluyó.

