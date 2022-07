Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez”

En un acto de asunción de las nuevas autoridades del PJ de Escobar, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, lanzó duras críticas hacia el exministro Martín Guzmán. “Muchas veces, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán: los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula, si es necesario, para tener razón”, reprochó Kirchner, quien participó durante la tarde del acto de asunción de autoridades del partido en Escobar.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner comparó la manera en que Guzmán renunció con la forma que él mismo había tenido él cuando decidió dar un paso al costado de la conducción del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

“A mí, cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro Gobierno en la Cámara porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Y cuando lo hice, lo hice con total responsabilidad”, expresó.

Y reveló que “nadie supo” su decisión hasta que conversó con el “señor Presidente”. “Charlamos durante un largo rato, me pidió pensarlo, lo pensé y le confirmé la decisión”, dijo, haciendo una crónica de los acontecimientos.

“Esto que ha pasado en los últimos días -que vaya a saber cómo ha sido, pero no comunicándose con el Presidente- habla de una irresponsabilidad supina”, denostó Kirchner, en referencia a la intempestiva dimisión de Guzmán que comunicó el sábado pasado a través de una extensa carta de siete carillas.

“Ahí volví a confirmar la doble vara de los medios de la comunicación, por como trataron cuando uno dejó la conducción del bloque por desacuerdos políticos. No fui al presidente a pedirle cargos, no fui a pedirle que eche a algún compañero de la gestión. Lo único que quise demostrar es que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente”, sostuvo.

En otra parte del discurso, Kirchner afirmó que Argentina entró en un “tobogán” desde la presidencia de Mauricio Macri y llamó a “trabajar” para “recuperar el ”poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales y la economía popular“.

También consideró que “no basta” con que al peronismo “lo una el espanto”, en referencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), sino que la cohesión debe estar dada por “los sueños, ilusiones y entender que nuestra sociedad necesita vivir mejor todos los días”.

“No me alcanza que Macri esté del otro lado”, advirtió el referente de La Cámpora, al encabezar un plenario del PJ provincial en la ciudad de Escobar. Kirchner evocó que “nuestro país, desde el 9 de diciembre de 2015, entró en un tobogán, y no hay un argentino que no lo sepa”.

El dirigente sostuvo que el “profundo daño que generó la presidencia de Macri no solo a quienes no lo votaron, sino también a quienes lo votaron, es muy profundo y de una gran extensión en el tiempo”, aunque “a veces quieren minimizarlo desde muchos medios”.

Asimismo, convocó a “trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales y de la economía popular”.

También citó las palabras de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, respecto de que “las acciones dolorosas a a veces son necesarias para cosechar beneficios”, y se preguntó: “¿Dolorosas para quien? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas?”.

“¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia?, dijo y prosiguió: ”¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente, hasta dónde van a ser capaces de llegar?“.

Tras aclarar que entiende que la sociedad “no la está pasando bien” porque “cuando van a una verdulería y carnicería siente el sogazo en el bolsillo”, el legislador convocó a “trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales y de la economía popular”.

Además, se preguntó “cómo puede ser que el sector empresario y formador de precios, que recibió una mano del Estado en la pandemia, ahora ponga cara de 'Yo no pude' y salga a remarcar los precios? ¿Hace falta responder de esa manera a un Gobierno y un pueblo trabajador que les tendió la mano?”, se preguntó. En tanto, advirtió que “si alguien quiere saber cómo se gana en 2023, es entendiendo cómo se ganó en 2019”.

Por su parte, la vicepresidenta del PJ, Cristina Álvarez Rodríguez, convocó a “pelear juntos” y “más unidos que nunca por la redistribución de la riqueza que Argentina está generando”.

“A veces eso genera discusiones y tensiones en nuestro frente, pero no son tensiones por cargos sino para mejorarle la vida a la gente de a pie”, remarcó la dirigente.

El acto se llevó a cabo en el microestadio de Garín, ubicado en Bulevar Presidente Perón 450, donde además asumieron las autoridades del PJ Bonaerense que habían sido designadas en las distintas secretarías del partido.

El 14 de junio último Máximo Kirchner había encabezado en La Plata la reunión del consejo partidario en la que se conformaron las secretarías del organismo, se oficializó la convocatoria a un nuevo congreso del justicialismo y se lanzó una campaña masiva de afiliación, entre otras acciones.

