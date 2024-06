En medio del malestar por su viaje a España, Milei pidió una audiencia con Felipe VI y se la rechazaron

El viaje del presidente Javier Milei a España sigue generando polémica. Según pudo confirmar elDiario.es, el mandatario argentino pidió un encuentro con la Casa Real, es decir una audiencia con el Rey Felipe VI, aunque finalmente la petición no se agregó a su agenda.

Según fuentes oficiales y lo informado por el diario El País y otros medios españoles, desde el Palacio de La Zarzuela expresaron que Felipe VI “coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales” y explicaron que la ley española establece que “la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno” de España.

Milei viaja a Madrid a recibir de manos de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, la medalla internacional de Comunidad, en medio de una crisis diplomática con el Gobierno español. Fuentes diplomáticas expresaron su preocupación por ese encuentro y el pedido de audiencia de la Casa Real cuando Milei todavía no solicitó ninguna reunión con su par español, a pesar de que esta será su segunda visita a ese país.

Durante su estadía en Madrid, Milei recibirá el premio del Instituto Juan de Mariana, un think tank liberal, “por la defensa de las ideas de la libertad”. La organización también galardonará a otras personalidades, como al economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes ideológicos de Milei, y al escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Es precisamente por ese viaje que la vocera del Gobierno español, Pilar Alegría, lanzó días atrás una advertencia al presidente Milei: dijo que que si el mandatario argentino tiene previsto visitar España y hacer declaraciones deberá “respetar” al pueblo español y a sus instituciones.

“Desconocemos la agenda del presidente de Argentina pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones”, fue la declaración de Alegría.

El presidente argentino visitará por segunda vez España y lo hará en medio de las tensiones diplomáticas abiertas entre los dos países a raíz de la participación de Milei en un acto del partido ultraderechista Vox en el que llamó “corrupta” a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y criticó la gestión del Ejecutivo

Una intervención que provocó la apertura de una crisis diplomática y la retirada sine die de la embajadora española en Argentina.

Ffuentes diplomáticas, dijeron a elDiario.es que “ante la visita de Milei, el Gobierno de España sigue tratando al cargo de Presidente de la República de Argentina, un pueblo hermano del español, con el respeto que merece tan Alta Magistratura. Sin embargo, Javier Milei ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia, algo sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones. El Gobierno de España sigue vigilante en defensa de las instituciones españolas”.

Este jueves fue el partido Más Madrid el que se sumó a la polémica y le envió a Ayuso un burofax –telegrama–, para censurar que el Gobierno regional entregue la Medalla Internacional a Milei.

La vocera del partido, Manuela Bergerot, dijo que registraron el burofax tras haberse enterado por la prensa del reconocimiento. El escrito señala que la ley de distinciones madrileña prevé otorgar distinciones en caso de visita oficial y la de Milei no lo es, que requiere un decreto de la presidencia del que no hay constancia y que, en todo caso, el personaje no lo merece.

“La persona de Javier Milei no merece en ningún caso el reconocimiento por parte de una institución democrática como la Comunidad de Madrid […] Más allá de la evidencia de que tal reconocimiento pretende otra confrontación con el gobierno de España, esta vez en política exterior, demostrando una vez más la máxima deslealtad con nuestras instituciones […] Milei […] representa la lucha antisocial, y por lo tanto antidemocrática, contra la justicia social, contra la igualdad de género, contra la libertad de prensa y manifestación y contra todos los valores que los demócratas madrileños debemos defender y reconocer”, señala el texto.

Por su parte, el vocero del PSOE en el Congreso, Patxi López, también criticó la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de condecorar al presidente de Argentina. Ayuso, es la única dirigente política que recibirá al mandatario argentino en España. “No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar”, aseguró López en los pasillos del Congreso. “Gobernar por jorobar no se lo merece el pueblo de Madrid. Y es lo que tiene desde hace tiempo”, insistió.