Milei agradeció a Trump y Bessent “por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”

El presidente Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos y vaticinó que entre las dos naciones impulsarán “un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.

A través de su cuenta X, minutos más tarde que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara que la administración republicana comprará deuda argentina y que negocia un swap de U$S 20.000 millones, el mandatario agradeció públicamente a su par Donald Trump.

“Gracias presidente Donald Trump y señor secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”, destacó en su breve mensaje el día después de la bilateral que mantuvo con el jefe de Estado republicano.

En la misma línea, y desde Nueva York, remarcó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.

“Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, concluyó el libertario.

Por el mismo canal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo se expresó en sintonía. “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era”, destacó.

“A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, sintetizó.

En su anuncio, el funcionario del Tesoro reveló que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

Asimismo, señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria. “El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló.

Qué dijo Bessent

En su posteo en redes sociales, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio algunos detalles del apoyo de la adminstración Trump a la Argentina, pero dejó en claro que los pasos a seguir y el incentivo para posibles inversores quedará supeditado a los resultados electorales de los comicios legislativos del 26 de octubre próximo.

Este es el mensaje completo del funcionario norteamericano:

“Ayer hablé extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo senior en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”.

“Bajo el presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”.

“El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen ”.

”. “También e stamos preparados para entregar un crédito stand-by significativo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria , y hemos estado en conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

, y hemos estado en conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”. “El Tesoro está actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de canje de US$20.000 millones con el Banco Central . Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva ”.

. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para ”. “Además, Estados Unidos está listo para comprar deuda pública secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas . Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores , incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados de Argentina con objetivos políticos ”.

y estamos trabajando con el gobierno argentino para . Argentina tiene las herramientas para , incluidos ”. “También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo ”.

”. “La Administración Trump está decidida a apoyar a los aliados de Estados Unidos , y el presidente Trump le ha dado al presidente Milei un raro respaldo a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

, y el presidente Trump le ha dado al presidente Milei un raro respaldo a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la de la relación entre Estados Unidos y Argentina”. “Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos principales. Seguiré de cerca los acontecimientos, y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.

Qué había dicho Donald Trump

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord.

Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto.

Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito.

Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!“