Milei habla ante la Asamblea de la ONU tras conseguir el apoyo de EEUU y se reúne con Georgieva

El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), luego de haber obtenido el respaldo de su par estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron el martes en la sede del organismo multilateral en la ciudad de Nueva York.

El mensaje de Milei está previsto para las 12:45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios.

La ratificación del estrecho vínculo de la Argentina con los Estados unidos e Israel formaría parte del contenido del discurso de Milei, como también la cuestión Malvinas y la defensa de su plan económico en sus casi dos años de gestión, deslizaron fuentes de Presidencia en la previa.

Más tarde, Milei mantendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington. Según precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta oficial de la red social X, el encuentro se llevará a cabo a las 14:30 hora local (15:30 de Argentina), en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.

La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales, aunque esta será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.

El año pasado, en su primera exposición en la ONU, Milei dio duro discurso en el que acusó a las Naciones Unidas de estar integrada por “burócratas” que promueven “una agenda de corte socialista” y de haber abandonado sus principios fundacionales para transformarse en “un leviatán de múltiples tentáculos”.

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.

La Asamblea General comienza con un período de sesiones conocidas como “Debate general”, en las que líderes mundiales pronuncian discursos en los que exponen sus posicionamientos y prioridades.

Por la noche, Milei asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de actividades del Presidente en suelo neoyorquino, se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva de funcionarios que lo acompaña, está previsto para el viernes por la mañana.

Con información de NA.

IG