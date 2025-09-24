El padre de Elon Musk fue acusado de abusar sexualmente de cinco niños de su familia

Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su familia, aunque tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra el patriarca sudafricano, reveló este martes el diario The New York Times.

Las acusaciones incluirían denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por el Times.

El primer caso de conducta inapropiada data de 1993, cuando la hijastra de cuatro años de Errol contó que este la había metido entre los tachos de basura de la casa familiar para tocarla. Su madre, Heide-Mari Bezuidenhout, lo denunció a la Policía, pero acabó retirando la denuncia contra él a cambio de un acuerdo de divorcio favorable.

Bezuidenhout, 19 años menor que Errol Musk, con una hija en común con él y tres hijos de un matrimonio anterior, ingresó en un psiquiátrico por depresión tres años después. En 1999 volvió a casarse con el patriarca de los Musk y en 2001 tuvieron otra hija.

Diez años después de haber denunciado que la tocó, la hijastra de Bezuidenhout sorprendió a su padrastro oliendo su ropa interior sucia en su casa de Los Ángeles. Volvieron a denunciarlo a la Policía e informaron a Elon Musk, que envió a su padre a vivir a Sudáfrica, donde le mantuvo financieramente. Bezuidenhout volvió también al estado sudafricano poco después, ya que lo consideraba su hogar, y logró el divorcio en 2005.

Años después su hija se volvió adicta a las drogas. Según ella, que aún mantenía cierto contacto con Errol Musk, este la besó cuando ella tenía 21 años, pese a que su expadrastro afirma que fue ella quien le besó a él.

La joven pasó unos años turbulentos, entrando y saliendo de la cárcel y de rehabilitación. En 2017, cuando tenía 29 años, acabó teniendo un hijo con Errol Musk.

La familia pidió ayuda a Elon Musk

El patriarca de los Musk también ha sido señalado de abusar de dos de sus hijas y un hijastro. En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo, de entonces cinco años, dijera que su padre le había tocado las nalgas. Errol Musk tiene en total nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres.

Unas tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera.

La familia pidió ayuda a Elon Musk, el primogénito. “Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños”, insiste un fragmento de una carta publicado por el Times.

El magnate no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que su padre descartó los reportes como “falsos y absurdos en extremo”. Errol advirtió que las acusaciones fueron fabricadas por miembros de su familia que intentaban sacarle dinero incitando a los niños “a decir mentiras”.

También insistió en que mantiene una buena relación con su hijo mayor, con el que es “muy cercano”.

Sin embargo, en 2017, Elon Musk dijo en una entrevista a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las cosas malas que se puedan imaginar”, y en 2023 afirmó en una de sus biografías autorizadas que no se comunica con él.

Por otra parte, Elon, Kimbal y Tosca, hermanos por parte de padre y de madre, han tenido una relación tumultuosa con Errol Musk. Entrevistado por el biógrafo de Elon, Walter Isaacson, Kimbal contó que el padre podía gritarles durante dos o tres horas seguidas, diciéndoles que eran patéticos y unos inútiles. Maye, la madre de los tres, ha acusado a Errol de maltrato físico, algo que este siempre ha negado.

Los hermanos se distanciaron de su padre en 2017, y no era la primera vez. Ese fue el año en que Errol Musk y su hijastra, Jana Bezuidenhout, tuvieron un hijo, cuenta Isaacson.