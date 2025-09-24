eldiario.es
Cine

Murió a los 87 años la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

  • La intérprete, conocida por sus papeles en 'El gatopardo' o 'Érase una vez en el oeste', falleció en Francia.

elDiarioAR

23 de septiembre de 2025 19:23 h

0

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano por sus papeles en las películas El gatopardo o Érase una vez en el oeste, murió este martes a los 87 años, según informó su agente.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, falleció en Nemours, un municipio de la región francesa de Île-de-France donde vivía.

Con su voz ronca y profunda, fue una estrella del cine de los años 60 y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como '8½' ('Fellini, ocho y medio'), 'Il Gattopardo' ('El gatopardo'), 'Rocco e i suoi fratelli' ('Rocco y sus hermanos') o 'C'era una volta il West' ('Érase una vez en el oeste').

También apareció en producciones de Hollywood como La pantera rosa, de 1963.

Fotografía de archivo fechada el 13 de mayo de 2018 de la actriz Claudia Cardinale asistiendo a la cena de los premios Kering Women in Motion durante el 71 Festival de Cine de Cannes en Cannes (Francia). EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Fotografía de archivo fechada el 13 de mayo de 2018 de la actriz Claudia Cardinale asistiendo a la cena de los premios Kering Women in Motion durante el 71 Festival de Cine de Cannes en Cannes (Francia). EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Las primeras reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, indicó Lisnard en su cuenta de X, en un mensaje en el que recordó también que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

Con información de la agencia EFE

