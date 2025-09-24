Murió a los 87 años la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano por sus papeles en las películas El gatopardo o Érase una vez en el oeste, murió este martes a los 87 años, según informó su agente.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, falleció en Nemours, un municipio de la región francesa de Île-de-France donde vivía.

Con su voz ronca y profunda, fue una estrella del cine de los años 60 y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como '8½' ('Fellini, ocho y medio'), 'Il Gattopardo' ('El gatopardo'), 'Rocco e i suoi fratelli' ('Rocco y sus hermanos') o 'C'era una volta il West' ('Érase una vez en el oeste').

También apareció en producciones de Hollywood como La pantera rosa, de 1963.

Las primeras reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, indicó Lisnard en su cuenta de X, en un mensaje en el que recordó también que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

Con información de la agencia EFE