Con el apoyo de los gobernadores y de Pagano, Diputados avanza para interpelar a Karina Milei y remover a Francos

Fueron pocos los diputados que, esta vez, intentaron evitar la interpelación a Karina Milei por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una nueva señal de la debilidad política del Gobierno, la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen para citar a la secretaria general de la Presidencia. Un manotazo de ahogado que la oposición sabe que será desestimado por la hermana presidencial, pero que funcionó como escenario para empezar a preparar otra embestida: la moción de censura de Guillermo Francos.

Marcela Pagano no quiso perderse la oportunidad de participar del plenario que iba a interpelar a Karina, su enemiga interna desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. La ex libertaria no suele participar de las reuniones de comisión, pero está vez se acercó para firmar el dictamen y, de paso, conversar con casi todos los diputados de la oposición. “Hola Marce”, la saludó, con confianza, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, antes de ponerse a conversar sobre la moción de censura contra Francos.

Pagano había sido una de las primeras diputadas en presentar, en paralelo al pichettista Oscar Agost Carreño, un proyecto para echar al jefe de Gabinete por la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. La rebeldía del Gobierno, que se negaba a cumplir con la ley que el Congreso insistió con los dos tercios en el recinto, generó la ira de la oposición que se enfrenta, ahora, a un desafío: responder con firmeza y evitar que Javier Milei haga lo mismo en el futuro con todas las leyes opositoras.

Unión por la Patria acompaña la moción de censura –presentó un proyecto, en Diputados y el Senado, por la mañana–, pero no termina de haber consenso interno sobre si conviene expulsar o no a Francos . “¿A quién le conviene que echemos a Francos? Vamos a meternos en la interna del Gobierno solo para que nos acusen de golpistas”, advierte, irritado, un diputado del peronismo que observa que, detrás de la expulsión a Francos, solo puede verse beneficiada Karina.

La oposición, sin embargo, buscará avanzar en la sesión de la semana que viene con un emplazamiento para tratar la moción de censura contra Francos. Tiene el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, cierto sector del radicalismo y el peronismo. Y la propia Pagano está participando de las conversaciones para activar el castigo a Francos.

La oposición tiene, por estas horas, el número para echar a Francos si así se lo propone. Sería la primera vez que el Congreso remueve a un jefe de Gabinete en la historia. Por ahora, el peronismo está tanteando: quiere traerlo al recinto a dar explicaciones y presionar, mientras tanto, a que ejecute la ley.

Francos ya dijo que se presentará.

Interpelación a Karina

Mientras la oposición rosqueaba la moción de censura contra Francos, el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud avanzaba con la interpelación de Karina Milei por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo. “La secretaria no sabe hablar en público, pero no es argumento para no venir acá”, cuestionó, irónico, Leandro Santoro (UxP).

No es la primera vez que el Congreso avanza con una interpelación a la secretaria de la Presidencia, pero el dato político era otro: el apoyo de muchos de los ex aliados del Gobierno a citar a la hermana presidencial por el escándalo de corrupción de la ANDIS.

Firmaron el proyecto ex libertarias como Pagano y Lourdes Arrieta. Pero también el misionero Carlos Fernández, cuya participación en la sesión pasada habilitó a que la oposición pudiera voltear el veto a la emergencia pediátrica y al presupuesto universitario. Una nueva señal del distanciamiento de los gobernadores que vienen profundizando, en medio de la campaña electoral, su diferenciación con la gestión libertaria.

No acompañaron, en cambio, el PRO y LLA. El lilito Juan Manuel López, a su vez, optó por acompañar la interpelación del ministro de Salud, Mario Lugones, y de Francos, pero no así la de Karina. “No se quiere sumar al show”, explicaban en su entorno. A unos metros, Pagano observaba a López atentamente: el día anterior se había cruzado con el lilito en las redes sociales y lo había acusado de ser “cómplice” de Menem, y estaba atenta a ver qué decía. Volvió a tuitear unos minutos después.

“Hola Elisa Carrió, estás al tanto que por pedido de Martín Menem tu jefe de bloque en Diputados, Juan Manuel López, (alias ”Don Gato“) acaba de defender a Karina Milei argumentando que no debe ser llamada al Congreso a dar explicaciones porque no sabe expresarse en público? Consulta: es la cajera o te abrieron la caja? Al final billetera mata galán y República!”, lo chicaneó. No tuvo respuesta.

El dictamen se aprobará en la sesión del 1 de octubre, que la oposición convocará al final de la semana para tratar la insistencia de la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Será una nueva derrota más que la oposición le asestará al Gobierno la semana próxima, al filo del cierre de la campaña nacional. Lo hará junto a la sanción de la reforma de la ley de DNU –un tema que le preocupa de sobremanera al Gobierno– y el paquete de decretos delegados que no pudieron tratar la semana pasada.

Hasta las elecciones, el Gobierno no tendrá alivio. Y Menem lo sabe, y cuenta los días para que llegue el recambio legislativo de diciembre. Aunque nada garantiza que, para entonces, el riojano continúe siendo el presidente de la Cámara de Diputados.

