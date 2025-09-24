Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circulan este miércoles a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.

La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzan casi a paso de hombre, por lo que hay demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.

La medida de fuerza de los trabajadores es por mejoras salariales y otros reclamos que el sindicato viene realizando desde hace tiempo. La Fraternidad denunció “la falta de una propuesta superadora en paritarias”, el “deficiente” servicio de la ART, considerado “deplorable e insuficiente”, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de “acuerdos inconsultos” y las diagramaciones e itinerarios, calificados como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.