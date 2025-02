Milei aseguró que al acuerdo con el FMI “solo le falta el moño”, negó otra devaluación y descartó una reforma jubilatoria

El presidente Javier Milei se mostró este lunes optimista sobre un acuerdo próximo con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que salió al cruce de las declaraciones formuladas horas atrás por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros. Aseguró que la reforma jubilatoria que tiene en mente el Gobierno “no es para este momento”.

Al acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “solo le falta el moño”, aseguró el mandatario, en una entrevisat con Antonio Laje, por A24. Además, reveló que “el programa incluye fondos frescos, sin incrementar la deuda”. Según explicó el jefe de Estado, ese dinero (cuyo monto no trascendió, pero se especula en unos U$S11.000 millones) irá destinado a cancelar deuda con el Banco Central. “La deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, destacó.

Dijo que esto permitirá “mejorar el patrimonio del Banco Central” y que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

En tanto, Milei ponderó que “es la primera vez en la historia argentina que tenemos superávit financiero” y destacó que ya se pudieron comprar “20.000 millones de dólares”.

“De ninguna manera el dólar está atrasado”, aseveró el mandatario en la entrevista televisiva, a la vez que indicó: “Tenemos superávit fiscal y financiero”. Además, advirtió que “hay mucho político pidiendo devaluación”. Así, Milei volvió a defender el esquema cambiario en medio del debate por el valor del peso frente al dólar. Ya el viernes pasado había negado una devaluación en una nota publicada en el diario La Nación.

“El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario”, sentenció al salir al cruce de economistas y sectores industriales que piden una devaluación. “No vamos a devaluar de ninguna manera”, lanzó categórico. Ya desde febrero el BCRA bajó el ritmo de devaluación al 1%, luego de tres meses al 2%.

Con la inflación en ese marco, el Gobierno estima que en los próximos meses con el nuevo crawling peg el índice de precios bajaría un escalón más. Este jueves el Indec dará a conocer el valor de la inflación de enero.

En ese marco Milei llegó a tildar de “impresentable” al exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien siempre ponderó. Volvió a cargar contra los economistas y dirigentes políticos que advierten sobre un atraso cambiario y se quejó de que “hay gente que no sabe ni sumar y habla del carry trade”.

El Presidente puso énfasis en las políticas cambiarias y aseguró que no se trata de una medida relacionada con el déficit fiscal, ya que el gobierno “no emite dinero, entonces no tiene por qué esterilizarlo”.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. El nivel del dólar depende de la escala nominal”, añadió.

Explicó, además, que desde el Gobierno están “motivando una baja del dólar” y cargó contras las críticas de los economistas al señalar que quienes dicen que hay atraso cambiario “son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”. “¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano”, enfartizó.

Y agregó: “Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo. Porque mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, él defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”. En octubre de 2023, cuando almorzaba en el programa de Mirthha Legrand en plena campaña electoral, el mismo Milei había catalogado a Cavallo como “el mejor economista de la historia argentina”.

“Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex”, agregó.

Milei destacó que la Argentina “está con un bajo nivel de monetización de base, lo cual significa que -en condiciones normales de estabilización- tiene que pegar un salto”. “Eso naturalmente genera una apreciación de la moneda”, dijo, y marcó: “El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, ahora, con la tasa de inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”.

La reforma para los jubilados, en pausa

Asimismo, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral. Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años.

No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros ratificó que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional –figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso– consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

IG/MC