Milei busca activar su Consejo de Mayo y blindar la gobernabilidad de su gestión

Luego de la foto con los 18 gobernadores que firmaron el Acta de Mayo en Tucumán, Javier Milei busca ahora terminar de encarar la tan anunciada “fase 2” de su gestión. Con la ley Bases aprobada y el reciente nombramiento de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en Casa Rosada intentan demostrar que la intención es traducir en acciones concretas los diez puntos firmados el 9 de Julio. Para eso, formalizaron el denominado Consejo de Mayo, un órgano cuyo objetivo será el de trabajar en la creación de distintos proyectos de ley.

Los mandatarios provinciales estaban a la espera del decreto, que finalmente salió publicado en el Boletín Oficial este miércoles. “Saldrá cuando tenga que salir”, habían deslizado ayer, sin demasiadas precisiones, desde el entorno presidencial a elDiarioAR. Al igual que el resto de los decretos importantes, la redacción del texto está a cargo de María Ibarzábal Murphy, designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que depende de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei. En la práctica, sin embargo, reporta directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

La idea del oficialismo es que el Consejo de Mayo trabaje en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en la mentada acta. Explican que será una “una suerte de ente que empuje las reformas estructurales” y aspiran a que sean los propios miembros quienes regulen su funcionamiento: podría adoptar la dinámica de convocar de forma semanal a sus integrantes, preferentemente en Casa Rosada, y duraría “el tiempo que se necesario”, según apuntaron desde el Gobierno.

Reuniones con empresarios y CGT

De acuerdo a lo anunciado por el propio Milei, el Consejo estará conformado por un representante del oficialismo, uno gremial, uno de las provincias, uno del empresariado, uno del Senado y otro de Diputados. En La Libertad Avanza aclaran que cada sector deberá definir internamente a sus representantes y coinciden en que el candidato natural para representar al Poder Ejecutivo es Guillermo Francos.

En las últimas semanas, ya perfilado para ese nuevo puesto, el jefe de Gabinete comenzó a participar más asiduamente de encuentros con figuras del sector empresario. Sin ir más lejos, este martes compartió un cónclave con hombres de negocios en el Palacio Duhau, el mismo que iba a realizarse el miércoles pasado, pero que tuvo que reprogramarse “por cuestiones de agenda”.

La reunión en cuestión, que tuvo lugar en el barrio porteño de Retiro, fue solicitada por la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y que apoyó activamente los proyectos que el Gobierno envió al Congreso. Más recientemente, la entidad que lidera Jaime Campos, figura que suena como posible integrante del Consejo, también respaldó fuertemente la firma del Pacto de Mayo. A través de un comunicado, calificaron como “una decisión de gran relevancia” para “abordar cuestiones que han obstaculizado por años el desarrollo de nuestro país”.

Otro sector que el Gobierno quiere tentar es el gremial. La CGT no participó del acto en Tucumán, pero en el Gobierno igualmente se muestran confiados en que podrán sentarlos en la mesa del Consejo. En ese sentido, ayer el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió a la CGT en la sede de la cartera sobre la avenida Alem 650, en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado. Durante la reunión, Cordero escenificó su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio).

La invitación había sido cursada oficialmente el viernes bajo la consigna “Primer encuentro del Diálogo Social”, aunque también responde al pedido de audiencia que en los días previos había formulado la CGT como forma de aplacar la adopción de nuevas medidas de fuerza. Así como estiman que Francos es el “candidato natural” a presidir el Consejo de Mayo, en Casa Rosada creen que el representante del sector empresario “debería salir del Grupo de los Seis” y, por el lado de los gremios, consideran que podría ser el mencionado Martínez.

Pero el decreto de creación del Consejo de Mayo no será el único que podría llegar en las próximas horas. El Gobierno emitirá otro a través del cual se buscará reestructurar el organigrama del Estado. Según pudo saber elDiarioAR, la idea no es tocar nombres propios sino descentralizar aún más el área de Jefatura de Gabinete. Sobre este último punto, fuentes de diálogo directo con el Presidente explicaron que las empresas públicas que Milei busca privatizar volverán en su mayoría a la órbita de Economía. “Algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, en otros casos como Correo Argentino, todavía no está definido”, explicaron.

