Milei busca congraciar a la familia militar que lo apoya con un inédito desfile de las Fuerzas Armadas

Javier Milei saca a los militares a la calle. En el marco de la conmemoración de la Independencia de 1816, el Gobierno buscará hacer suyo este 9 de Julio con un desfile de las Fuerzas Armadas que promete ser de magnitudes inéditas a 40 años del retorno de la democracia. Apalancado en la familia castrense que apoyó en las elecciones su fórmula libertaria junto a Victoria Villarruel –hija de un teniente coronel que estuvo en Malvinas–, el Presidente encabezará este martes el recorrido que harán las tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por gran parte de la emblemática avenida del Libertador, que atraviesa los barrios más acaudalados de la Capital Federal. La última vez que las fuerzas protagonizaron un desfile similar, aunque con menor fastuosidad, fue con Mauricio Macri.

Milei, en su rol de comandante en jefe de las FFAA, pasará revista a unos 7000 militares en un acto que está convocado para las 10.30 en Libertador y Agüero. Cien metros más adelante, sobre la plaza República Oriental del Uruguay, se ubicará el palco presidencial. Allí el mandatario se mostrará junto a su gabinete, luego de haber participado más temprano en el tradicional Tedeum en la Catedral y tras haber regresado a la madrugada de Tucumán, donde anoche encabezaba la firma del publicitado Pacto de Mayo. El desfile terminará en Olleros, alrededor de las 15, por lo que habrá cortes de tránsito en toda la zona norte porteña hasta la tarde de hoy.

No está previsto que Milei dé un discurso, pero sí que permanezca en el desfile hasta que todas las formaciones desfilen frente a él. Además de las tropas y sus vehículos, habrá una demostración de más de 60 aeronaves entre aviones y helicópteros militares. Como novedad simbólica, el desfile estará encabezado por grupos de veteranos de la guerra de Malvinas.

En otros actos oficiales la presencia de los ex combatientes no estuvo exenta de polémica. Durante el macrismo desfilaron al final y hubo enojo porque cuando pasaron frente al palco principal Macri ya se había retirado. Cuando el kirchnerismo celebró el bicentenario del 25 de Mayo, los veteranos se sumaron al acto en la avenida 9 de Julio sin haber sido invitados formalmente. Un episodio más reciente ocurrió para la conmemoración del 2 de abril pasado: Villarruel tuvo que cancelar a último momento el desfile que quería hacer frente al Congreso porque desde la Rosada le negaron el presupuesto.

Veteranos, aeronaves, tropas, tanques y caballos

El acto militar de Milei comenzará con una revista a las tropas, supo elDiarioAR desde la organización. Las autoridades recorrerán con vehículos las formaciones de militares antes de que comiencen su recorrido. En ese primer momento también habrá un paso aéreo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército. Ayer causó sorpresa en las redes sociales la prueba que hicieron las naves militares por el cielo porteño.

El desfile en sí comenzará con los grupos de veteranos de Malvinas que aceptaron el convite del ministerio de Defensa –se sabe que los grupos de ex combatientes más ligados al kirchnerismo no participarán–. El recorrido será simbólico: harán solo unos 300 metros, para retirarse luego de pasar por delante del palco oficial. “Estamos muy de acuerdo con la realización del desfile. Simbólicamente es muy importante que nos hayan invitado y que además estemos primeros”, consideró Ramón López, titular de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina.

Recién entonces será el turno de las tropas del Estado Mayor Conjunto, el órgano que nuclea el planeamiento de las tres fuerzas armadas, a cargo del brigadier general Xavier Julián Isaac, el principal responsable de todo el desfile. Luego, en línea con el protocolo militar, las fuerzas desfilarán desde la más joven a la más antigua, explicaron a este medio desde una vocería castrense. Primero hará su paso la Fuerza Aérea, luego la Armada y, por último, el Ejército.

El desfile apela a ser un espectáculo visual. Tras el paso de las aeronaves y las tropas a pie, harán su recorrido vehículos a rueda de combate, de exploración y de comunicaciones –como jeeps, camionetas y camiones–, y detrás pasarán vehículos mecanizados a oruga y tanques, precisaron los organizadores. Finalmente será el turno de las tropas montadas, el escuadrón de caballería del Colegio Militar nacional, el escuadrón de caballería de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y, como broche de cierre, el regimiento de granaderos a caballo.

El fin de semana el ministro Luis Petri hizo una dura defensa de los militares, revelando en parte el mensaje que el mileísmo quiere dar a su electorado con el acto de este martes. “Nosotros las queremos a las fuerzas armadas, no las demonizamos, no las destratamos, no las perseguimos”, afirmó el funcionario el domingo en un discurso en Brasil, donde acompañó a Milei para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Petri ya fue denunciado por vaciar los Equipos de Relevamiento y Análisis documental de las Fuerzas Armadas, que aportan información clave para los juicios de lesa humanidad.

Desde Brasil el funcionario acusó al kirchnerismo de “querer destruir o hacer inoperativas” a las fuerzas y defendió que el Gobierno está llevando adelante un proceso de reequipamiento “que no tiene antecedentes en el país en las últimas décadas”, pese a que la estrategia militar del oficialismo está muy alineada a Estados Unidos. Milei recibió en abril con pompas de visita de Estado a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur norteamericano, quien donó al país un avión Hércules. Y en paralelo, Washington operó detrás de la compra a Dinamarca de 24 aeronaves militares F-16 ya en desuso.

Además de reforzar su apoyo a la familia militar, el Gobierno busca que el acto de hoy marque el inicio formal de la “fase 2” de la gestión libertaria, a partir de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán. Desde la Casa Rosada convocaron al público a llevar una bandera nacional –fiel al estilo macrista– y “abrazar todos juntos el orgullo de ser argentino”, según un spot alusivo que grabó el vocero Manuel Adorni. “Las fuerzas armadas fueron instituciones fundacionales de la patria”, argumentó el video del Gobierno, pese al escasas muestras de nacionalismo de Milei, autoproclamado un “topo que destruye el Estado”.

MC/MG