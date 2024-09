Milei confirmó que presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso y puso un ultimátum a la interna libertaria

El presidente Javier Milei confirmó esta mañana que presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso. Lo hizo durante su exposición en el marco del III Encuentro Regional de Foro de Madrid - Río de la Plata 2024 que se lleva adelante este jueves y viernes en el ex Centro Cultural Kirchner, en el que también les dejó un mensaje a los referentes de su espacio, envuelto en internas y tensiones los últimos días, y volvió a apuntar contra el Congreso: “Desde acá se les ven los colmillos. Y ahora, cuando discutimos el presupuesto, va a pasar lo mismo. Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, disparó el mandatario.

En su discurso ante una audiencia libertaria, el presidente dejó un mensaje a los miembros de su partido, La Libertad Avanza, envueltos por estas horas en escándalos diversos que terminaron con el alejamiento de la diputada Lourdes Arrieta tras las idas y vueltas por la visita a los genocidas presos en el penal de Ezeiza; los cuestionamientos al senador Francisco Paoltroni que se manifestó contrario a la nominación oficialista de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema; y la polémica por los dichos del presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien justificó tener al menos 15 asesores porque quiere “ser gobernador” de San Luis y los necesita para trabajar “en el territorio”: “La única forma de salir adelante es con lealtad entre nosotros, con organización y con fe en la rectitud de las ideas, solo así vamos a triunfar a pesa de tener todo en contra”, planteó Milei.

Y agregó: “El partido estado, otra forma de decir la casta política, está organizado para arruinarle la vida a la gente de bien; la única manera de presentarle batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. No nos podemos dar el lujo de la dispersión ni de las peleas intestinas, solo estando juntos, podemos ser fuertes, leales de militante a militante, y podemos defender a los argentinos las de la garra del poder permanente”, sostuvo.

Para el mandatario, “la causa es noble, más grande que cada uno de nosotros. Abandonando las aspiraciones personales, podemos estar a la altura de lo que la causa exige. No hay lugar para ambiciones personales, solo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros”, completó.

La presentación del Presupuesto 2025 y su visión del Congreso

“Estaré yendo al Congreso de la Nación a exponer las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza”, sostuvo el mandatario después del discurso del líder de VOX, Santiago Abascal.

El mandatario anticipó que la oposición rechazará en el recinto el presupuesto del Poder Ejecutivo, al argumentar que va en contra de sus intereses “de casta”. “Desde acá se les ven los colmillos. Y ahora, cuando discutimos el presupuesto, va a pasar lo mismo. Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros, y como son el partido del Estado, necesitan mantener vivo el modelo del Estado presente, porque es lo que les da de comer”, sostuvo.

“No les importa que el costo de sostener ese Estado elefantiásico y voraz lo pague la gente con el sudor de su frente. Ellos necesitan que el modelo de la libertad fracase en toda línea, porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos de a pie se puedan valer por sus propios medios sin recibir ayuda de la política, ¿qué van a hacer entonces? No vuelven más porque nadie va a necesitar de los políticos. Y no hay nada que les moleste más en la vida a un político que un trabajador que no los necesita”, vociferó, lo que despertó el aplauso del auditorio a medio llenar.

En otro pasaje del discurso, Milei aseguró que “los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el parlamento europeo”.

“Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años, cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Pero el problema no se detiene en ellos, sino que abarca a todos los que reciben plata y favores del Estado como contraprestación por defender con uñas y dientes el statu quo en lugar de defender los intereses de la población, que es la que realmente llega y paga con sus impuestos”, puntualizó.

Para Milei, el partido del Estado no solo es lo que denominó como “la casta política” sino también los son los empresarios prebendarios, el periodismo, los sindicalistas, los científicos, los artistas y los dirigentes sociales, y definió que el único juego de la oposición es “boicotear” el programa económico libertario.

En un claro mensaje al Congreso, expresó: “¿Saben qué? Vengan, nosotros estamos dispuestos a morir con las botas puestas. Es más, si tenemos a toda la política en contra, probablemente estamos haciendo algo bien”.

De cara al auditorio, el mandatario planteó que los libertarios “pertenecen al grupo de valientes del 20% que tiene y pone lo que tiene que poner para abrazar la ciudad de la libertad” a pesar de que “aún los propios pueden estar tirando en contra de lo que uno está buscando: la libertad”.

Por último, denunció un sistema de privilegios de la política a costas del empobrecimiento de la sociedad, y apuntó contra “los degenerados fiscales que están dispuestos a quebrar al Estado con tal de sumar unos puntitos con discursos lindos en el recinto”.

Contra Alberto Fernández por la pandemia y “los 30.000 de verdad”

En su discurso, Milei también volvió a apuntar contra Alberto Fernández, por la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, y por el manejo de la pandemia, tras los dichos del exfuncionario del gobierno anterior, Martín Guzmán, en relación a la supuesta utilización de la cuarentena con fines políticos. “Quién fuera el ministro de Economía del autócrata golpeador Alberto Fernández confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político”, relató el mandatario. y agregó: “Yo lo recuerdo con un evento muy interesante. En esos años publiqué uno de mis mejores libros, Pandenomics. Una de las cosas que notaba cuando miraba los números era que, si Argentina hubiera hecho las cosas como país mediocre, deberían haber muerto por Covid 30.000 personas, 30.000 de verdad. Sin embargo, esa cuarentena criminal se terminó llevando 110.000, más de lo normal”.

El discurso de Milei en el Foro Madrid, en frases

“Podemos hablar de los proveedores de servicios de un sistema decrépito que subsidia la oferta en lugar de la demanda. De esta manera, lo único que se logra es destrozar la competencia, garantizando monopolios de amigos que brindan servicios de calidad paupérrima sin temor a perder su clientela”.

“Son muchos los mecanismos mediante los que se terminó montando un apartheid democrático donde los políticos, sus amigos, socios y clientes viven vidas paralelas al común de la sociedad, gozando de los múltiples privilegios que disfrazan de derechos. Todo esto a expensas del sudor y la obediencia de los ciudadanos desamparados, que tienen que financiar mediante coacción una fiesta a la que nunca fueron invitados”.

“Este sistema mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudios durante un año, mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas rebabaron las vacunas para sus amigos. Imagínense lo que vale la vida de las personas para esta gente. Con el agravante que, días atrás, el que fuera ministro de Economía del autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen la usaron y nos encerraron por redito político”.

“Cómo líder de este movimiento me toca estar en esta fila y tener un nivel importante de exposición, y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses domésticas les molesta profundamente. Eso va desde críticas por viajes a críticas imbéciles que dicen que se me vota para gobernar y no para ser popular habría que contarles que la inflación del 17.000% está bajando al 35%, y que si limpian la inducida va a niveles del 5 o 6% anual. O haber logrado el superávit fiscal. Limpiar el balance del BCRA en 7 meses cuando todo el mundo creía que era imposible”.

“No solo estoy poniendo la Argentina al tope mundial siendo uno de los dos políticos más conocidos junto a Donald Trump, sino que estoy haciendo el mejor Gobierno de la historia argentina”.

Horas atrás, Milei había recibido un nuevo espaldarazo de Elon Musk, CEO de X, quien posteó en la red social un pasaje del discurso del mandatario argentino ante los industriales nucleados en la UIA: “Los únicos que pueden generar riqueza en este país y en el mundo son los empresarios, no los políticos. Los políticos no saben cómo crear riqueza y no tienen ningún incentivo para hacerlo. Cuando lo intentan, lo único que crean es corrupción”, había expresado el presidente. “True”, se limitó a escribir Musk.

Qué es el III Encuentro Regional de Foro Madrid “Río de La Plata 2024”

De acuerdo a los organizadores, el III Encuentro Regional de Foro Madrid “Río de La Plata 2024”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en el Palacio Libertad de Buenos Aires (exCentro Cultural Kirchner), “reunirá a más de 1.000 personas que ya han confirmado su asistencia para asistir a los diferentes paneles en los que participarán más de 40 ponentes de 15 naciones”.

Entre los participantes, además de Javier Milei y el líder de Vox, Santiago Abascal, estarán los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa argentinos Diana Mondino, y Luis Petri; Manuel Adorni, vocero de la Presidencia de la nación argentina; Ernesto Araújo, excanciller de Brasil y asesor del Área Internacional de la Fundación Disenso; José Antonio Kast, fundador y presidente del Partido Republicano de Chile; el escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa; Hermann Tertsch, eurodiputado y vicepresidente del grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo; José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario VOX; Mark Klugmann, redactor de discursos de Ronald Reagan; y Alberto Benegas Lynch, presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

“Los objetivos que tiene el encuentro son arropar al pueblo venezolano y denunciar la tibia respuesta de la comunidad internacional, así como recuperar los espacios de libertad arrebatados por la izquierda criminal y la no-izquierda en el mundo occidental”, explican desde la página oficial del Foro.

“El evento contará con ocho paneles que versarán sobre temas como la importancia de consolidar las redes conservadoras entre Europa, Estados Unidos e Iberoamérica; el estado de la guerra cultural contra la izquierda; y el compromiso con el derecho de Israel a existir y defenderse”, detallan, al tiempo que agregan que durante ambas jornadas “se planteará debates sobre la instrumentalización de la justicia por parte de la izquierda y las estrategias que deben seguir las fuerzas conservadoras de la mano de Mike González y Andrew Olivastro de The Heritage Foundation”.

Qué es el Foro de Madrid

Así se describen desde la organización que existe desde 2020: “Llevamos décadas viendo como los regímenes autoritarios implantados en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua han coartado sistemáticamente las libertades de nuestros pueblos, erosionado la institucionalidad democrática, dinamitado el Estado de Derecho, irrespetado la separación de poderes y atentado contra cualquier tipo de expresión de oposición para sus prácticas”.

“Las acciones liberticidas puestas en marcha por los personajes al frente de estos regímenes, no han sufrido grandes consecuencias mediáticas o políticas en el mundo occidental. Tampoco ha habido una respuesta contundente a estas dictaduras, que han destruido el espíritu democrático y productivo de nuestros pueblos, enriqueciendo a una oligarquía izquierdista que sigue abusando de su poder para enriquecerse y extender su red a través de nuestros continentes”.

“Por eso nace Foro Madrid, una alianza internacional en la que caben todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, comparten la defensa de la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho”.

Entre sus objetivos, la organización destaca el “generar conciencia a nivel internacional sobre las consecuencias del avance de la extrema izquierda, su agenda ideológica y su fracasado sistema de gobierno, y contrarrestar las estrategias de influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, construyendo una red de aliados a favor de la libertad en todos los países de la Iberosfera”.

