Milei desafía a los gremios aeronáuticos y advierte: “Se terminaron Intercargo y la extorsión en nuestro país”

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una nueva reunión de Gabinete y envió un mensaje a los trabajadores aeronáuticos al señalar en breves declaraciones a los medios acreditados en Casa rosada que Intercargo “Obviamente se termina”.

Tras un intercambio con el equipo de trabajo, el mandatario salió a saludar a los alumnos del colegio Rubén Darío de la provincia de Buenos Aires que recorrían la Plaza de Mayo y cuestionó las protestas salariales de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

“En la Argentina se sale no parando y no extorsionando sino laburando”, sostuvo ante una pregunta de FM La Patriada en la reja ubicada en Balcarce 24, y agregó: “Se terminó la extorsión en nuestro país”.

El libertario salió acompañado de sus principales colaboradores y dedicó varios minutos a cantarle el cumpleaños a una de las alumnas del establecimiento.

Se mostró escoltado por los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Luis Caputo (Economía); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Sandra Pettovello (Capital Humano); y Mario Lugones (Salud). No asistieron Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), por incompatibilidades de agenda.

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los vicejefes de Gabinete José Rolandi; y del Interior, Lisandro Catalán.

Dieron el presente en la reunión que duró aproximadamente una hora los secretarios General de la Presidencia, Karina Milei; de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Prensa, Eduardo Serenellini; y de Transporte, Franco Mogetta. Tambié estuvo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En las últimas horas, el Gobierno libra una batalla contra los gremios aeronáuticos, quienes reclaman mejoras salariales y la reincorporación de empleados.

Ante las protestas, desde el Poder Ejecutivo doblegaron la apuesta y anunciaron la “desregulación” del servicio de rampas en los aeropuertos para terminar con el “monopolio” de la empresa Intercargo, en medio del conflicto por las asambleas de trabajadores que ocasionaron demoras en los vuelos.

A través de la resolución 326/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aprobó el nuevo «Reglamento para la obtención del Certificado de Atención en Tierra», para aquellas empresas que quieran brindar servicios de rampa o handling.

Entre los servicios a prestar, se cuentan la provisión de escalerillas para el embarque y desembarque de pasajeros, equipos de carga y descarga de equipajes, mercancías y otros objetos, dirección de maniobras de las aeronaves en tierra, limpieza de cabinas y retiro de residuos, equipos de pushback (retroceso de las aeronaves en su posición) y la operación de las mangas.

Tras las protestas que afectaron a un centenar de pasajeros, la administració libertaria optó por advertirle a los gremios tienen hasta hoy para presentar una propuesta que sea del agrado del mandatario y que dé fin al conflicto sino convocarán a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.

Más temprano, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anticipó que el Gobierno está decidido a privatizar la empresa de bandera: “Vamos a ir por la privatización y, si no se da, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado US$8.000 millones al Estado”, anunció el funcionario.

Con información de agencias.

IG