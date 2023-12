Milei y un formato mesiánico que incomoda al peronismo

“Lo tengo que hacer y lo voy a hacer: si después salgo a la calle y me llueven piedras, no me importa”. El tono, hasta ese momento amable, de Javier Milei cambió e inquietó a sus interlocutores que parecían ejercer una docencia burocrática y le advertían sobre las dificultades instrumentales y políticas de las mega reformas que, fervoroso, anticipaba el por entonces presidente electo. Los detalles de aquella charla en Olivos, en la que se vieron Milei y Alberto Fernández en una mesa que completaron Nicolás Posse –que anotó, sistemático, cada observación– y Juan Manuel Olmos, operan como precuela confirmatoria de lo que pasó en los primeros diez días de gestión de La Libertad Avanza (LLA): el libertario aplicó una dinámica y una velocidad que dinamitó las teorías de que no haría lo que decía que iba a hacer.

“Es un cruzado”, dicen cerca de Axel Kicillof. “Mesiánico”, agrega un peronista con varias terminales. Milei es un animal desconocido, con recetas antiguas, que él mismo define como “ultraortodoxas”, pero con un comportamiento político en construcción que hasta acá parece implacable. “No va a dar marcha atrás”, fue el tono que reinó en la cumbre de La Plata donde se juntaron Kicillof, Sergio Massa y el peronismo territorial. La preocupación, frente a esa avanzada, es táctica: cómo administrar al esfuerzo y los protagonismos en una batalla que se replica en muchos renglones. El formato es complejo: ni demasiada exposición ni quedar, tampoco, como que el peronismo no interviene.

Un informe que elaboró el equipo que Massa proyecta que el plan Milei-Caputo tendrá el impacto más nocivo, en proporción, en los sectores medios y medios bajo, específicamente en los grupos familiares con ingresos de entre 400 mil pesos y 1,2 millones mensuales, asalariados. Esos universos, además de resentirse por el aumento de los productos básicos, sufrirán el golpe de la suba de las prepagas, la eliminación de los subsidios de tarifas, el aumento de los combustibles, el aumento del costo financiero con las tarjetas y de, por ejemplo, colegios privados. Ni hablar para aquellos que alquilen. Un estudio de AdHoc sobre la conversación digital detectó entre los asuntos de más interés las novedades sobre alquileres y prepagas.

Ninguna paritaria puede compensar subas que para esos sectores estarán muy por encima de la inflación pronosticada para diciembre, que ronda entre 25% y 30% mientras hay estimaciones –incluso en el gobierno–, sobre un pico de hasta 50% en enero. Entre consultoras y analistas hay cierta convención de postular que se vienen tres meses de 30% mensual. La depreciación de los salarios aparece como un factor esencial para que se modere la presión sobre el dólar y para enfriar la economía. En ninguna variable del plan Milei se detecta un item orientado a aliviar los bolsillos. ¿Qué nivel de respaldo público puede sostener un gobierno que golpea, como se presume, a las clases medias? Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, lo sintetizó en una frase muy particular: pidió tener cuidado con “el hambre de la clase media”.

La movilización de la CGT el próximo miércoles a Tribunales para pedir la nulidad del DNU 70 tiene dos derivadas. Será un desafío mucho más contundente que el del 20 de diciembre al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que no se activó durante los cacerolazos del miércoles y el jueves pasado. En paralelo, para determinar si la reacción por la reforma laboral y del sistema de obras sociales anticipa una postura activa de los gremios respecto de las paritarias. Como nunca el sindicalismo peronista apostó a un candidato como lo hizo con Massa y, como nunca, se apiadó de un gobierno peronista como del de los Fernández. El registro –estadística cruel– sobre los paros generales desde Raúl Alfonsín en adelante lo refleja.

Pero el asunto es otro: no solo la falta de entrenamiento de la CGT para el espadeo político y público sino una duda más profunda: ¿las herramientas tradicionales de la protesta sindical pueden resultar eficaces frente a Milei? Si, como avisó, está dispuesto a avanzar con sus medidas pase lo que pase, es incierto el efecto de una movilización masiva como la que planea el sindicalismo. El peronismo, como quedó expresado en la cumbre de La Plata, está en un dilema: poner en riesgo que su poder de movilización no sirve o quedarse demasiado quieto.

Frente a eso, el ring determinante en la tensión entre Milei y el sindicalismo son las paritarias. Si los gremios presionan y logran, aunque sea desde atrás, recuperar salario perdido frente a la inflación, el enfriamiento de la economía que “promete” el presidente podía no verificarse –al menos con la velocidad y profundidad que pretende Luis “Toto” Caputo– y eso impactar negativamente sobre la pretendida baja de la inflación.

Animales

Milei es, para la política, una incógnita absoluta. El DNU 70, una desmesura política y jurídica, pudo avanzar si se parcelaba en varios decretos o incluso leyes. Pero el libertario apostó a todo o nada con un texto que se topó con el rechazo de amplios sectores que, en una matemática a mano alzada, anticipa que será rechazado en el Congreso. En paralelo, cometió errores que parecen infantiles como el aparente olvido de indicar que el DNU entraba en vigencia apenas se publicaba. Se combinan, sobre Milei, dos miradas que parecen antagónicas pero pueden no serlo: aparece como un jugador voraz, un neoMenem según sus fans, que está dispuesto a todo pero a su vez es improvisado y no mide, por pragmatismo, que con otros recursos podría tener mejores resultados.

“No quiere que le pase como a Macri que mandaba una ley al Congreso, se la corregían y le devolvían otra ley que no servía para lo que quería Macri”, dice un dirigente de JxC con vínculos fluidos con el gobierno. Y se permite una ironía. “Al Congreso mandás una ley para achicar el Estado y se aprueba una ley que crea una agencia estatal para pensar cómo achicar el Estado”.

Milei convocó a Extraordinarias. Lo estábamos esperando. Allí estaremos.



Pero manda temas que tranquilamente se podrían tratar en Ordinarias.



Los temas que (en serio) le interesan los saca por DNU de espaldas al Congreso.



Nuestra prioridad es rechazar el mega DNU 70/2023. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) 23 de diciembre de 2023

La solidez del estilo Milei se pondrá a prueba cuando el DNU se discuta en el Congreso. Puede, como hizo Macri con la designación de jueces de la Corte, pegar un volantazo antes de una derrota o jugar hasta el final aunque vaya a perder. El llamado a extraordinarias, a partir del martes próximo, dejó abierta una puerta: en el punto 1 incluye la discusión de un proyecto de ley de reformas del funcionamiento del Estado. Se especuló que podría ser el DNU 70 convertido en ley como pidieron, entre otros, Lousteau y Miguel Pichetto. Manuel Adorni, el vocero presidencial, negó que se trate del mega DNU. En otras oficinas se planteó que podría ser un mix: reformas no incluidas en el DNU junto a otras que sí están en ese texto. Si ocurre esto último, implicará que Milei decidió revisar su plan original quizá no en el fondo pero si en las formas. Un potencial mérito político del libertario sería que instaló una discusión sobre algunos asuntos y llevó todo tan lejos que reformas más moderadas podrían volverse digeribles.

Si lo hiciese, pausaría el estilo Milei y desactivaría el mecanismo extremo “a todo o nada” para recurrir a métodos clásicos. Mauricio Macri, “Mi Presi” como le dice Milei, fue uno de los primeros -junto a Victoria Villarruel- en padecer el ejercicio tradicional del poder del libertario cuando desactivó a los que podrían asomar como amenaza a su conducción. El jefe del PRO, que tropezó en Boca, fue la voz más potente fuera del gobierno de LLA en defender el DNU. Macri recae, cada tanto, en sus tirrias cruzadas con Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. Su apuesta a Milei parece una perinola negra en la que siempre pierde: si Milei fracasa, será socio en el fracaso; si funciona, el ejecutor será el libertario que se constituirá en la expresión de una derecha exitosa.

Azares

Entre los movimientos extremos y las torpezas, lo de Milei es un aprendizaje permanente. Esa especie política en estudio, o en formación, obliga a un ejercicio de interpretación permanente. Hay quienes creen que su esquema último es la dolarización. Es una tesis que contemplan en Suramericana, el think tank del ex ministro de Economía Martín Guzmán, donde interpretan -lo detalló en Twitter Fernando Morra, director de análisis macroeconómico de la consultora- que el bono para importadores supone, en la práctica, la dolarización de la deuda en pesos del BCRA. El BOPREAL puede servir para desarmar las Leliqs y migrar ese pasivo en pesos a pasivo en dólares, lo que en términos fácticos podría facilitar una dolarización de la economía porque a futuro solo debería dolarizar el circulante que, con la cotización actual, sería de unos 10 mil millones de dólares. Mucho menos de los entre 25 mil y 40 mil millones que se calculaban. Esto sin contemplar una nueva devaluación.

Los nuevos “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL) tendrán un rol clave en una jugada a tres bandas que estaría ejecutando el equipo económico. Acá te cuento que son y que lugar jugarían en esta estrategia 👇 — Fernando Morra (@fmmorra) 15 de diciembre de 2023

Se abre, ahí, otro capítulo. Aunque es menos de lo estimado ¿dónde podría Milei conseguir fondos para dolarizar? El FMI está cerrado. Aparece una carta política y es que el libertario logre constituirse en algo que todavía no es: una derecha poderosa. Para eso debería lograr, de mínima, que el Congreso avance con algunas de las reformas estructurales de liberalización de la economía. En algún punto, en la suerte del DNU 70 Milei pone en juego su autoridad y su capacidad de constituirse, hacia adentro y hacia afuera, como un presidente con poder. Sirve volver a la interpretación que Juan Manuel Abal Medina dejó en una entrevista con elDiarioAR, respecto a la fortaleza del libertario.

Pero a su alrededor abundan los desaciertos. Como contó elDiarioAR la semana pasada, está frenado el swap con China y los esfuerzos de Caputo, Santiago Bausili del BCRA y Guillermo Francos, el ministro del Interior, no parecen alcanzar para compensar las torpezas de la canciller Diana Mondino o movimientos como los del diputado libertario Agustín Romo que pueden enturbiar la relación con China. Mondino accedió, finalmente, a pedir el placet de un embajador en Beijing en paralelo a que el gobierno de Xi Jinping llamó al suyo en Buenos Aires a China para que proyecte la relación bilateral con Argentina.

El elegido fue Marcelo Suárez Salvia, alias “Tanguito”, actualmente embajador en Trinidad y Tobago. Un diplomático de carrera bien visto en el ambiente, vinculado al excanciller Jorge Faurie, que irá a Chile. La demora era mal vista por la administración de Xi y en Cancillería dicen que fue producto de las tensiones para resolver entre una terna que había en carpeta donde aparecía Diego Guelar, de mala relación con Mondino, y Maximiliano Postigo, un empresario argentino radicado en China que parecía el preferido de la canciller -y hasta se habría reunido con Karina Milei- pero por alguna razón no prosperó. Quizá porque trascendió que en tiempos de Macri quedó al frente de una sucursal del Banco Nación que se creó en China, gestión de la que está pendiente un expediente crítico.

Se repite, como dogma, que la única manera de retomar el swap demandará una bilateral presencial entre Milei y Xi. Y que en esos trámites aparecen en escena cuestiones que parece consumo irónico de Twitter pero no lo son. La visita de Romo, militante y diputado libertario, a la oficina Comercial de Taiwán es un episodio que suma ruido. En el peronismo recuerdan que tras la victoria en 2019, Xi le pidió a su embajador en Buenos Aires que le entregue una carta a Alberto Fernández. La gestión se hizo a través de Felipe Solá, que sería luego designado como canciller y que recibió al diplomático en el búnker de la calle México, en San Telmo. En la conversación, Zou Xiaoli recordó que tiempo atrás, siendo diputado nacional, Solá había recibido a un representante de Taiwán. Para China, Taiwán es un tema central y cualquier desliz es leído con atención. Guelar, que conoce esa lógica, cruzó a Romo a Twitter.

Puede, en medio de las desprolijidades, leerse como un gesto de distensión de Milei -mientras Francos recibe a empresas chinas y luego de que Martín Menem se reunió con enviados del PC chino que recordaron, entre elogios, al gobierno de Carlos Saúl Menem- el punto 7 del temario de extraordinarias para aprobar un acuerdo, suscrito en tiempos de Macri, para eliminar la doble imposición tributaria entre Argentina y China. Es un viejo asunto que, por alguna razón, no prosperó en tiempos de Fernández. Despertó más curiosidad que el punto 6, que hace lo mismo con el ducado de Luxemburgo. La razón puede ser igual de noble: en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal, tiene residencia fiscal la sociedad San Faustín controlante de Techint de Paolo Rocca.

