Milei, sobre Macri: “Si tomo su tuit, no maneja la tropa, o la tropa no entiende lo que hace”

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri volvieron a protagonizar un contrapunto este viernes en medio de idas y vueltas en la relación entre los referentes del PRO y el Gobierno libertario.

Es que los senadores que responden a Macri se sumaron este jueves a la oposición para aprobar una reforma previsional que va en sentido contrario a lo que esperaba el presidente libertario, pero el titular del PRO se manifestó en contra de lo votado en el Congreso a través de un posteo en redes sociales y generó la reacción de Milei: “Si tomo su tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En X, el expresidente había expresado que la mayoría de los senadores “que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”.

“Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, sentenció Macri.

Desde que se votó en el Congreso, Milei emprendió una batalla contra aquellos que votaron la reforma previsonal y aseguró que la sanción de la ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 configuran un accionar de “la política queriendo romper el Gobierno”. “La jodita populista de anoche le cuesta a los argentinos US$370.000 millones”, sostuvo.

“Voy a dar un veto total. Hay una cuestión de datos y de los sucio que es la política, si miras las jubilaciones le han ganado a la inflación 5% por encima de las que eran cuando asumimos. Los jubilados hoy están mejor que lo que estaban cuando Alberto Fernández se fue. No significa que estén bien, están mejor”, remarcó.

En la misma línea, señaló: “Estas cosas se arreglan con crecimiento económico, no es magia”. Además, recordó que Néstor y Cristina Kirchner, incluso a Miguel Ángel Pichetto como jefe de bloque, vetaron el 82% móvil para las jubilaciones en 2010.

“Cuando fueron las 10 toneladas de piedra, esa reforma Macri tenía que hacerlo porque los números no daban”, destacó, y agregó: “La cuestión fiscal no es un tema menor. Esta situación de la política queriendo romper el déficit fiscal es la política queriendo romper el Gobierno”.

En la misma línea, aseguró que la sanción de la ley “implica una violación de ley de administración financiera del Estado”, y planteó que la creación de cada gasto debe ir acompañado con una contrapartida de financiamiento. “No se puede gastar sin saber con qué se va a financiar”, indicó.

“¿Cómo lo voy a financiar? Si emito dinero genero inflación, si genero inflación distorsiono los precios y vuelvo a castigar a los jubilados y a los segmentos más vulnerables y termino afectando negativamente el sistema de precios”, se preguntó.

Según consideró el Presidente, la vieja política intenta “romper” su administración para volver al poder como alternativa. “Buscan que al gobierno le vaya mal. Lo que hacemos, si bien está en todos los manuales de económica sana, está en contra de todos los manuales de economía putrefacta”, graficó.

“La primera ley del político es violar la ley de la economía. La lacra que es la economía política tiene un post doctorado por eso tomaron al país más rico y lo destruyeron”, puntualizó.

Por último, cargó contra los senadores opositores, incluso con los del PRO, al precisar que “ayer dejaron en claro que muchos de ellos regalaron son caros”, y remarcó que los sueldos en el Poder Ejecutivo se mantienen congelados. “Ellos (los senadores) tienen la posibilidad de auto aumentarse y yo teniendo esa facultad no lo hago porque el ajuste lo tiene que pagar la casta, no la gente”, sostuvo.

“Si la casta senado no lo quiere hacer es un problema de la casta Senado. Puedo dar fe de mis actos”, concluyó respecto a los intentos de aumentos de sueldo de la Cámara Alta.

Contra Macri, por el rechazo a los fondos para la SIDE

Por su parte, el Presidente, lejos de agradecer su apoyo personal, le apuntó a Macri en su raid mediático, cuestionó además el rechazo del DNU por los fondos de la SIDE y reveló que el exmandatario le explicó en persona los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados de ampliar los recursos para el organismo que maneja Santiago Caputo. “Estuve reunido en Olivos, cenando, y me dio las explicaciones. A mí no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe las necesidades de inteligencia que debe enfrentar Argentina”, dijo.

Según Milei, “están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, remarcó. Y agregó: “Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen ‘es para espiar y perseguir’; en el fondo se están describiendo a sí mismos. Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características. Si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista es absoluta y total responsabilidad de este conjunto de irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia”, aseguró.

“El triángulo de hierro”, con Karina y Santiago Caputo

El mandatario también elogió a su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, y a su ladero, Santiago Caputo, clave en la nueva SIDE: “Somos el triángulo de hierro”, dijo, al tiempo que apuntó contra su compañera de fórmula por su opinión contraria a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema: “Yo envié el pliego de Lijo y García Mansilla. Lo que dijo (Victoria) Villarruel es una opinión de ella, habría que ver qué dijo él de ella”.

Para el mandatario, “es la única persona con experiencia de cómo funciona el Poder Judicial y que podría empujar las reformas necesarias para que funcione la Justicia. Soy liberal y me baso en el respeto. Lo que dijo ella no afectó mi vida. No veo que haya hecho algo malo”, sentenció.

Bullrich también apuntó a Macri

En sintonía con el Presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, antigua ladera de Mauricio Macri, apuntó contra el líder del PRO en X: “Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular”, disparó la funcionaria.

Con información de agencias.

IG