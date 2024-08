Milei pospuso un acto político en provincia de Buenos Aires para “no desviar” los focos del affaire Fernández

En medio de la conmoción por la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, La Libertad Avanza decidió posponer el acto que encabezaría Javier Milei el martes próximo en la provincia de Buenos Aires. El evento, que en un principio iba a realizarse en La Plata, podría haberse convertido en la primera bajada del líder libertario a territorio bonaerense desde el comienzo de su mandato, con el diputado José Luis Espert como uno de los principales oradores, en su búsqueda por posicionarse como el candidato oficialista en las legislativas de 2025.

“No daba armar un evento de algarabía en medio de todo lo que está apareciendo”, justificaron desde el Gobierno acerca de la suspensión del primer acto político de peso que la tropa libertaria planeaba organizar en tierras gobernadas por Axel Kicillof y cuya fecha ahora no está definida. Más suspicaces, otras voces oficiales deslizaron a elDiarioAR que la decisión en realidad estuvo vinculada a “no desviar la atención pública en pleno escándalo del adversario”, justo cuando Fernández acaba de ser imputado por la Justicia acusado de ejercer violencia de género contra su expareja.

El cimbronazo obligó al Gobierno a modificar la agenda oficial y posponer anuncios. Por ejemplo, planeaban difundir esta semana el trailer de una docuserie sobre los primeros meses de la presidencia de Milei, a cargo del director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, que avisó en redes que la publicación todavía no iba a realizarse. En Casa Rosada, sin embargo, tampoco dejaron pasar la ocasión para azuzar acerca de posibles nuevas filtraciones de supuestos videos con Fernández como protagonista. “Esperen a esta noche”, amenazaban el viernes pasado, aunque finalmente no se conocieron más materiales.

En ese contexto, en el entorno presidencial consideraron que el acto bonaerense, cuya sede se dirimía entre La Matanza, Tres de Febrero y La Plata, hubiera significado además una puesta en escena demasiado apresurada. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el armado territorial de La Libertad Avanza, a cargo del subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, se encuentra hoy cruzado por las tensiones internas. Lo ejes de ese conflicto parecen estar bien claros: mientras que el Presidente motoriza a su “amigo” Espert como principal referencia electoral para el año que viene, su hermana y principal articuladora a nivel nacional, Karina Milei, no deja de recostarse sobre el armado que le ofrece Pareja.

De cara a 2025, ambos campamentos libertarios se encuentran en pleno movimiento. Pareja está concentrado en consolidar su construcción propia en el conurbano. Mientras que alrededor del economista empieza a delinearse, con cada vez mayor seriedad, un objetivo por demás ambicioso: disputarle la gobernación bonaerense al peronismo en 2027. Al frente de ese inminente “equipo” de campaña, según pudo saber elDiarioAR, se encuentra Daniel Ivoskus, un exlegislador provincial de Cambiemos en tiempos de María Eugenia Vidal, oriundo de San Martín y con experiencia en la comunicación política.

Cerca de Pareja, en tanto, se encargan de subrayar la “lealtad” del dirigente hacia la causa libertaria, al mencionar sugestivamente que “nunca traicionó a Javier”. Y salen a blandir su buena relación con una tercera figura de esta historia, que también ya puso un pie en territorio bonaerense: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Distanciada definitivamente de Mauricio Macri, la dirigente cuenta con legisladores provinciales e intendentes que le responden y que, de a poco, se pliegan al armado comandado por Pareja.

En mayo pasado, uno de los actos políticos de Bullrich que más repercusiones generó tuvo lugar en Luis Guillón, Esteban Echeverría, en el marco del lanzamiento de la mesa provincial de Apertura Republicana, la pata liberal del PRO en la provincia de Buenos Aires. Allí, la expresidenta del partido amarillo promovió su intención de “fusionarse” con La Libertad Avanza, ponderó a Milei por sobre figuras de su propio espacio y no dudó en asegurar que “Juntos por el Cambio fue”.

El evento encabezado por Bullrich se había realizado apenas unas pocas horas después de que Macri asumiera nuevamente, de forma virtual, la presidencia del PRO. En él estuvieron presentes el referente de Apertura Republicana y director del Banco Central, Juan Curutchet, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, entre otros macristas díscolos.

A comienzos de julio, en tanto, Karina y Pareja compartieron otro acto en el municipio de Morón, con el objetivo de alcanzar el número de afiliaciones necesario para obtener el sello provincial para La Libertad Avanza. “Vamos a ser un partido nacional. Me lo he propuesto desde el día uno y lo voy a lograr”, dijo ese día la hermana del Presidente al tomar el micrófono, en un breve discurso y escoltada tanto por el armador bonaerense como por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue la primera vez que la secretaria general de la Presidencia habló desde un escenario en un acto partidario. Algunos aventuran que no será la última.

