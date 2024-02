Milei publicó una lista de “leales y traidores” que “usaron el discurso del cambio para rapiñar banca”

El presidente Javier Milei publicó esta madrugada en sus redes sociales una lista de diputados “leales y traidores” según su voto en la sesión especial de ayer en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley “Bases” y expresó que los que votaron en contra “usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca”.

“Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca... Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina”, publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde ayer una visita oficial.

AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA...

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se “agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”, indica la publicación.

Luego, lista los nombres de los diputados que “votaron en favor del pueblo” y a continuación de los que “votaron en contra del pueblo”.

En otra publicación en X, Milei posteó otro texto: “Imperdible hilo. Aquí podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras” y publicó un texto de un usuario llamado @alexisliberal, que detalla el nombre, la foto y el espacio político al que pertenece cada legislador que votó en contra de la iniciativa oficial.

IMPERDIBLE HILO

Aquí podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras... https://t.co/b9PTm58zdk — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

En tanto, pasadas las 9 de hoy, el mandatario volvió a escribir en redes: “Anoche la casta festejó...Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno... son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2...La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País”.

Anoche la casta festejó...

Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno... son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2...

La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País. https://t.co/X6V6PFCSkg — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

Ayer, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley “Bases”, que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular, y desde el Gobierno nacional acusaron a los gobernadores de “destruir” la iniciativa del Poder Ejecutivo.

La Cámara baja levantó la sesión ayer, debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja.

Ese artículo establece que “un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.

Incluyeron a Píparo en lista de los que votaron “contra el pueblo” y la diputada pide “templanza”

La diputada Carolina Píparo (bloque Buenos Aires Libre) pidió “templanza” al Gobierno nacional para llevar “tranquilidad” a los argentinos luego de que fuera mencionada por el oficialismo como uno de los legisladores que “votaron en contra del pueblo” en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados que devolvió ayer a comisión el dictamen de mayoría de la ley “Bases”.

“El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a UN INCISO, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos)”, argumentó Píparo en las últimas horas desde su cuenta personal de X.

Y agregó que “específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos”.

“Le deseamos templanza al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo”, dijo la diputada y agradeció “a los medios por las invitaciones y el interés de siempre, pero esta vez no tengo más nada que agregar”.

El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo.

El único voto negativo fue a UN INCISO, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos).

Específicamente, votamos en contra de una… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 7, 2024

Las declaraciones de la diputada, que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y realizó campaña junto a Javier Milei, se conocieron mientras desde el oficialismo -y la propia cuenta de X del Presidente- se la incluyera en un listado de los legisladores que “votaron en contra del pueblo”.

En otra publicación de las últimas horas, Piparo aclaró que votó en contra el inciso H “únicamente porque Massot propuso lo que Milei llama una 'discriminación positiva', algo a lo que él siempre se opuso fervientemente, me extraña que estén tan pendientes y se les pase, la sesión se puede rebobinar”.

La legisladora -cuyo nombre había sido mencionado como titular de la Anses, cargo que finalmente recayó en Osvaldo Giordano- escribió ese texto en respuesta a una cuenta del usuario @ElBuni que posteó en X: “Carolina Píparo junto con la izquierda y los k votaron en contra de h, i y j del artículo 4 de la ley. Entre otras cosas estaba fortalecer la lucha contra el narco y la corrupción de menores”.

Paula Oliveto rechazó la acusación de “traidora”

Por su parte, la diputada nacional Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) rechazó este miércoles la acusación de “traidora” expresada por el Gobierno nacional, luego de que el martes la Cámara baja devolviera a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases, y dijo que vota en el Congreso de acuerdo a sus “convicciones”.

“¿Soy traidora a quién? No nos pidan que entreguemos nuestras convicciones porque no lo vamos a hacer”, dijo la mañana de este miércoles Oliveto en declaraciones a El Destape Radio.

Oliveto -una de las legisladora señaladas- respondió que la actitud presidencial “habla de su vocación autoritaria” y se preguntó. “¿Sos traidor a qué, a quién, a una persona? No, yo voto de acuerdo a mis convicciones y a mi forma de pensar y no voy a votar superpoderes porque no se los di a nadie”.

“Esta forma que tiene (Milei) de resolver los conflictos, el escrache, el insulto, esto que desencadena en que te insulten y se metan en tus redes, confirma que le camino no es darle superpoderes, sino un Congreso fuerte que ponga pesos y contrapesos”, puntualizó la legisladora.

Para Oliveto, “esto es el comienzo de algo que no se donde deriva pero no corresponde que digan que (los diputados) somos traidores, porque en democracia tenemos derecho a votar y a que no se nos condicione por pensar”.

La legisladora dijo además: “Siempre supe que él no quería que salga la ley, porque su mecanismo no es buscar soluciones sino encontrar culpables, y ahora seremos algunos diputados, algunos periodistas. Si querés solucionar algo, hubieses puesto ley fraccionada y se votaba punto por punto”.

La UCR llamó a “respetar las instituciones” y “evitar los señalamientos y la división”

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) llamó hoy a “respetar las instituciones” y aseguró que “los señalamientos y la división no son el camino para encontrar los acuerdos fundamentales”, en rechazo a las listas publicadas por el Gobierno con los diputados que votaron “en favor y en contra del pueblo” en el marco de la sesión por la ley “Bases”.

“Es indispensable respetar a las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamiento de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si son publicados por medios oficiales del gobierno”, indicó el bloque radical a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En esta línea, el bloque radical aseguró que la Argentina “necesita de diálogos y consensos para salir adelante. No podemos repetir los errores del pasado y caer en extremos y facilísimos”.

Entre los que votaron “en contra del pueblo”, la oficina del Presidente menciona a 25 diputados del radicalismo; entre ellos Julio Cobos, Martín Tetaz, Carla Carrizo, Danya Tavela y Facundo Manes.

CRM con información de la agencia Télam