Milei salió en defensa de su “monje negro” y criticó a Alberto Fernández y a la política económica de Macri

El presidente Javier Milei cargó duramente contra su antecesor Alberto Fernández, al advertir que le parece “aberrante” la denuncia por violencia de género contra él presentada por su ex pareja Fabiola Yañez, consideró que “merece el peor de los castigos” y aseguró que es un delito “propio de los kirchneristas”.

A mí me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas“, expresó Milei sobre la situación de Alberto Fernández, mientras aseguró que el hecho ”tiene un montón de agravantes“.

“Tiene el agravante de que era la pareja, del cargo, del diferencial físico. Es una aberración. Merece el peor de los castigos”, advirtió en una entrevista concedida a La Nación+.

“Arrancó con una investigación por corrupción que hicimos nosotros. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género”, añadió.

En la misma línea, siguió criticando al kirchnerismo al expresar: “Después ellos son los grandes defensores de las banderas del género”.

Loas a Caputo y cargas contra la economía macrista

En la entrevista, el presidente Milei respondió a los cuestionamientos del ex mandatario Mauricio Macri, quien hace pocos días cuestionó la gestión del Gobierno en asuntos económicos, señalando que “al Gobierno le falta gestión e implementación”.

Milei aseguró que Macri “no arregló ni de cerca” el déficit fiscal, unas de las obsesiones principales del actual presidente. “A él [Mauricio Macri] le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló”, comenzó diciendo Milei.

Y agregó: “de hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni qué hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”.

De todos modos, durante la entrevista concedida a Luis Majúl para su programa La Cornisa, el presidente de encargó de aclarar que si bien guarda algunas diferencias con el líder del PRO, la relación personal entre ambos es “fabulosa”.

En la misma línea, Milei fue contundente en su defensa de su asesor Santiago Caputo, signado como uno de los principales responsable de los malos humores de Macri con la administración libertaria.

“Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No solo soy amigo”, indicó el presidente.

“Lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierden”, enfatizó.

“Es entendible que Villarruel tenga su propia agenda”

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió a su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y señaló que “es entendible que tenga su propia agenda”.

“Tiene su historia, una lucha de vida. Ella no debería renunciar a ninguna de sus causas”, expresó, y recordó que cuando la eligió como compañera de fórmula, no lo hizo como “decorado”, sino como “una profesional de fuste”.

En cuanto a las diferencias de Villarruel con la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, Milei dijo que “no es algo grave porque ella no vota”.

“Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte”, concluyó. Milei admitió que no existe pleno acuerdo con la vicepresidenta y aseguró que él toma decisiones “en soledad”.

“Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas no. Lo que sucede es que, cuando uno enfrenta la toma de decisiones, tengo a los ministros, a los asesores.... Y a pesar de todo eso, la toma de decisiones es en soledad”.

DM con información de agencia NA