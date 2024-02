Milei viaja a una provincia gobernada por JxC para dar una conferencia libertaria

“Será un caos”. Con esa ironía esperan a Javier Milei en Corrientes, donde viajará el lunes próximo exclusivamente para dar una conferencia sobre sus ideas libertarias. Será en el marco del décimo aniversario de la Fundación Club de la Libertad, un think thank local con el que el Presidente tiene un estrecho vínculo desde 2014, antes de ser conocido mediáticamente.

La visita de Milei a la provincia sería solo para ese evento: no está previsto que tenga una reunión con el gobernador Gustavo Valdés, referente del radicalismo y de Juntos por el Cambio, en medio de la tensión entre la Nación y las provincias luego de que fracasara la ley ómnibus en Diputados que provocó un abrupto recorte en el envío de fondos públicos a las jurisdicciones.

Milei hablará en la capital correntina en un salón para eventos con capacidad para unas mil personas. La cita es a las 19 en Espacio Andes. La intención de los organizadores es que mantenga un diálogo con Alberto Medina Méndez, presidente de la fundación, periodista y consultor. En la misma jornada, que lleva el título de “Una Argentina liberal es posible” dará una videoconferencia Alberto Benegas Lynch (h.), considerado “un prócer” por el Presidente y padre del diputado nacional Bertie Benegas Lynch.

“La intención es que Milei nos hable sobre la batalla cultural del liberalismo, no tanto de la coyuntura. Pero él es una caja de sorpresas”, apuntaron a elDiarioAR desde el Club de la Libertad.

En los diez años de la fundación, Milei participó en ocho conferencias. Con Medina Méndez protagonizó charlas virtuales durante el aislamiento por la pandemia de Covid y en 2019 cerró el 3er. Encuentro Regional de Jóvenes Liberales. El Club de la Libertad editó dos de los libros firmados por el economista.

“Este no es un viaje político del Presidente. No pertenecemos a La Libertad Avanza. Somos independientes de lo partidario, pero no de lo ideológico”, aseguraron desde la ONG. El Club de la Libertad está alineado a otras organizaciones liberales como la Fundación Libertad, con base en Rosario, que tiene como referentes a Mauricio Macri y al Nobel de Letras Mario Vargas Llosa.

A nivel internacional la organización donde disertará Milei está conectada con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, con sede en Potsdam, Alemania, y La Red Atlas (en inglés Atlas Network), situada en Virginia, Estados Unidos. “Acá la fundación no paga ningún sueldo, esto es como un hobby para nosotros”, aseguraron en el think thank correntino, que tiene entre sus miembros a abogados, arquitectos, ingenieros. La semana pasada le hicieron un homenaje a Ronald Reagan.

Sin una reunión prevista con el gobernador Valdés, se espera que el viaje de Milei sea breve. Esa misma noche regresará a Buenos Aires. Desde que asumió en el cargo el Presidente viajó casi nada a las provincias: apenas estuvo en Santa Cruz como escala previa a su viaje a la Antártida, a principios de enero. Luego viajó a Mar del Plata para visitar a su pareja Fátima Florez.

“No está prevista la foto con Valdés. No hay diálogo con él. Milei viene a una provincia donde desconocemos la relación con el Presidente”, afirmaron en la fundación con respecto a una posible reunión que pueda haber con el gobernador.

Cerca del mandatario correntino tampoco descartaron la posibilidad de un encuentro con el jefe de Estado. Y se desligaron de la polémica abierta desde la Nación por el recorte de envíos y la negativa a abrir la paritaria nacional docente. “Corrientes no está con problemas de plata. Está equilibrada por ahora. No peligra el comienzo de las clases”, recogió elDiarioAR en la gobernación.

En el Club de la Libertad defendieron estos primeros dos meses de gestión libertaria: “El rumbo es el correcto. Milei sigue dando la batalla cultural cuando explica el porqué de la deuda, el default y la inflación”. Y ante la expectativa que puede generar la visita del Presidente a Corrientes, en la fundación ironizaron: “La charla es abierta al público. Desconozco el tamaño del caos que será. Que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

