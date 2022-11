Un violento episodio elevó la tensión en la interna del Frente de Todos en La Matanza, distrito gobernado por Fernando Espinoza y donde el Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, busca dar la pelea en el 2023. Desde la organización social denunciaron que una patota cercana al intendente atacó a militantes suyos que estaban realizando anoche jueves unas pintadas en el distrito, concretamente en Isidro Casanova.

El ataque lo generaron unas 30 personas, que estaban encapuchadas, según pudo saber elDiarioAR, e incluyó disparos con balas de plomo sobre dos vehículos del Evita y hasta un simulacro de fusilamiento contra los militantes. Una imagen a las que accedió este medio muestran ocho casquillos de balas. Desde el municipio afirmaron a este medio desconocer “que existe constancia de denuncia policial” sobre el episodio.

El Movimiento Evita denuncia un ataque a balazos de una patota de Espinoza en La Matanza 🖋️ @MauriCaminos https://t.co/2oRi28AR5y pic.twitter.com/PUrV3zBhZS — elDiarioAR (@elDiarioAR) 25 de noviembre de 2022

“Bajaron en camionetas y cruzaron a nuestros compañeros, los golpearon y los hicieron arrodillar: les tiraron tiros como simulacro de fusilamiento. Los cagaron a palos y a culatazos”, denunció un importante dirigente de la organización social. Al menos hubo 15 heridos, reportaron en el Evita.

Desde la organización involucraron directamente al hecho con “una banda” que actuó en nombre de Espinoza. La fuente consultada aseguró que los atacantes dijeron que la zona de Casanova “es de pintadas para el municipio”.

El episodio marcaría de manera violenta la interna oficialista entre el Evita y Espinoza, ya que la diputada bonaerense Patricia Cubria -a su vez, pareja de Pérsico- busca ser candidata a intendenta por dentro del FdT. La tensión entre ambas facciones vienen de hace tiempo: el año pasado el jefe municipal impidió que la agrupación social presente lista propia para las legislativas.

Otra fuente consultada por elDiarioAR recordó que ya hubo enfrentamientos violentos en la previa a las elecciones ejecutivas del 2019, y adelantó que los hechos de violencia se multiplicarán a medida que se acerquen los comicios internos de agosto próximo. “Siempre hay trifulcas en los meses preelectorales”, señaló una tercera voz política que recorre a diario La Matanza.

Cerca de Espinoza aseveraron no tener información sobre el hecho. “Nos enteramos por los medios. No sabemos que haya denuncia policial ni nada”, dijeron desde el municipio matancero. También negaron tener relación con agrupaciones que hagan pintadas en el distritos: “Hay grupos que de su propio entusiasmo hacen pintadas por el intendente. Pero desde el municipio no se mandan a hacer pintadas”.

Sobre la posibilidad de que haya una interna entre Espinoza y Cubría, afirmaron que “cualquiera que desee participar está en su derecho, solo que tiene que pasar por las instancias del partido y del frente”. El intendente es quien justamente conduce el PJ local y, según denuncian en el Evita, rechazó los avales presentados en las últimas elecciones para la candidatura de la diputada bonaerense.

La disputa política en el territorio fue uno de los temas centrales que discutieron hace pocas semanas los dirigentes del Evita con Máximo Kirchner, actual presidente del PJ provincial. El hijo de la vicepresidente fue personalmente a la casa de Pérsico y Cubría, en Isidro Casanova, donde ayer fue el violento ataque. La cena también tuvo como marco de fondo la pelea histórica que hay entre la organización social y La Cámpora.

Fuentes al tanto del cónclave aseguraron que no se resolvió allí cómo será la interna en el distrito, ni que Máximo oficie de mediador entre Pérsico y Espinoza. “Por ahora los van a dejar caminar”, dijo el operador. Siendo el partido más populoso del conurbano, La Matanza será clave para cualquier estrategia electoral que adopte el kirchnerismo en 2023.

MC