Movimientos sociales lanzan con un acto el partido “La Patria de los Comunes”

El Movimiento Evita, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales realizarán este viernes el acto de lanzamiento de “La Patria de los Comunes”, el nuevo partido que busca “expresar las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina”, dentro del Frente de Todos (FDT), de cara a las próximas elecciones.

El acto, previsto a partir de las 17 en el estadio de Deportivo Español en el barrio porteño Parque Avellaneda, estará encabezado por el titular de la Secretaría de la Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación y referente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Desde la organización aseguran que, además de Pérsico y Menéndez, hablará la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, a los más de 50.000 militantes que calculan que asistan.

Durante el acto, se hará hincapié en el programa que se está construyendo desde el partido en relación a los derechos para la economía popular y los trabajadores informales, según adelantaron los organizadores.

También se profundizará el planteo de una reforma agraria integral y la vuelta al campo, junto con “el rechazo a las exigencias que viene planteando el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía argentina”.

Este nuevo espacio busca “expresar las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina que sueñan con construir, desde abajo hacia arriba y de la periferia al centro, un país con tierra, techo y trabajo para todos y para todas”, según consignaron a través de un comunicado.

En ese sentido, Pérsico destacó que “este partido viene a expresar el protagonismo que los trabajadores tienen que tener en la política”.

“La democracia es perfecta si todos los sectores sociales están expresados en el Estado y construyen desde ahí el bien común. Nuestros movimientos populares necesitan de una referencia política explícita que nos defienda y exprese”, consideró.

Por su parte, Menéndez agregó que “este espacio agrupa la militancia social, comunitaria y popular de una buena parte de las organizaciones sociales de la Argentina”.

Sobre los objetivos de este nuevo espacio, que aspira a disputar lugares de representación dentro del Frente de Todos, señaló que La Patria de los Comunes “busca, además darle fuerza, que sea un canal de participación para fortalecer a nuestro gobierno y señalar la necesidad de validarnos en el próximo proceso electoral”.

Las chances del FdT, según Pérsico

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, consideró que el Frente de Todos puede ganar las elecciones presidenciales “si sale de la discusión de los nombres y empieza a discutir políticas”.

“El Frente de Todos puede ganar si sale de la discusión de los nombres y empezamos a discutir políticas”, sostuvo el secretario de Economía Social.

En declaraciones radiales, el referente social afirmó que “hay posibilidad de construir un candidato” de consenso en el oficialismo y remarcó la importancia de “sostener la unidad”.

Previo al lanzamiento formal de La Patria de los Comunes, la herramienta electoral impulsada por movimientos sociales alineados con el Frente de Todos, Pérsico aclaró que el sello “no está armado con el propósito de este año, sino que es una construcción política que se está iniciando”.

“Esta vez no estamos construyendo a ningún candidato, porque estamos priorizando la unidad, no tenemos que poner más obstáculos y rápidamente tener un candidato para dar la batalla electoral”, subrayó.

Al referirse a las protestas de organizaciones sociales de Unidad Piquetera y la economía social, el funcionario nacional aseguró que “el Gobierno no entendió este nuevo conflicto social, no lo entiende y no generó las condiciones para que ese conflicto social se transforme en políticas públicas que solucionen el problema”.

