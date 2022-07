La necesidad de un acuerdo en el FdT y el manejo centralizado de la macroeconomía: las claves de la renuncia de Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia esta tarde con una extensa carta de siete carillas. Lo hizo mientras hablaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Ensenada en conmemoración a los 48 años de la muerte del histórico conductor del peronismo y ex presidente Juan Domingo Perón. A través del escrito, el ahora ex funcionario defendió su gestión e instó a alcanzar “un acuerdo político dentro de la coalición gobernante” para solucionar los problemas.

“Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, afirmó Guzmán. Agradeció al presidente Alberto Fernández por “confiar” en él y “en el equipo conformado en el Ministerio por estos más de 30 meses de trabajo, los cuales estuvieron marcados por un escenario absolutamente singular”.

La de Guzmán es la segunda renuncia en menos de un mes de los pocos ministros que quedan del riñón del presidente Alberto Fernández. El 6 de junio pasado dimitió ex titular de Desarrollo Productivo Matías Kulfas después de habilitar la difusión de mensajes que sembraron sospechas sobre la gestión del gasoducto Néstor Kirchner. Junto con Guzmán presentó su renuncia este sábado el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, pieza clave del Ministerio.

El acuerdo con el FMI y con el Club de París

Guzmán mencionó en el escrito a las divisiones en el Congreso cuando debatieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque en la Cámara de Diputados tras manifestar su desacuerdo con la negociación.

En ese sentido, recordó que “en 2022, se llegó a un acuerdo con el FMI para poder refinanciar la deuda con el organismo tomada en 2018-2019” y consideró que “el acuerdo también tuvo características absolutamente excepcionales a la luz de la historia entre nuestra República y aquel organismo históricamente dominado por el poderoso establishment financiero internacional”.

Agregó que “por primera vez en la historia un acuerdo con el FMI tuvo que ser sometido a la consideración del Congreso de la Nación para su aprobación, que finalmente ocurrió con 80% de votos afirmativos”. “Más allá de las incertidumbres que generaron las divisiones en el Congreso, este proceso constituyó un paso histórico hacia adelante para nuestra República”, destacó.

Guzmán tenía previsto viajar a París con la aprobación de la primera revisión de ese programa logrado este año con el FMI y la modificación de las metas para el segundo trimestre - sin tocar las metas anuales- a raíz del impacto de la guerra en Ucrania. La reunión formal con los bonistas privados estaba prevista para el próximo miércoles 6 de julio.

Tras su renuncia, las negociaciones para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda por US$ 2.400 millones que el país mantiene con el Club de París quedan a la espera de la designación del nuevo titular del Palacio de Hacienda.

Su relación con Alberto Fernández

Guzmán reconoció que desde la candidatura de Fernández como presidente, deseó ser su ministro. “Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía. Eran tiempos muy difíciles, y sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”, subrayó.

“El nivel de esfuerzo y concentración que observé en su gabinete y en los equipos de los distintos ministerios involucrados en dar respuesta a la situación fue conmovedor”, agregó.

La necesidad de “un acuerdo dentro de la coalición gobernante”

El ministro dijo que su objetivo, desde el primer día, fue “tranquilizar la economía”. “Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, sostuvo.

“Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante”, señaló.

Con esas líneas, Guzmán se refirió a lo que fue la gran incomodidad de su gestión: no disponer de autonomía para maniobrar palancas clave como la política energética, en manos de funcionarios díscolos que responden a la vicepresidenta.

En otro de los pasajes de su carta de renuncia, el ex ministro dijo que en la economía “siempre hay disyuntivas”. “Esas disyuntivas se acentúan cuando los instrumentos con los que se cuenta son de menor calidad --agregó--. En esa Argentina sin crédito, pobre de instrumentos, se implementó un conjunto de políticas de protección de las capacidades económicas y sociales sin precedentes”.

