“No puede autoinvestigarse”: el socialista Esteban Paulon pide juicio político a Milei tras la promoción del token $LIBRA

El diputado santafesino, por el Partido Socialista Santa Fe (PS), Esteban Paulon, presentó un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei tras la polémica generada por la promoción del token $LIBRA, que luego colapsó y generó sospechas de fraude. La iniciativa cuenta con el respaldo de las diputadas Mónica Fein y Natalia de la Sota.

En el escrito presentado ante la Cámara de Diputados, Paulon solicita “promover juicio político al Presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

El documento establece la convocatoria a la Comisión de Juicio Político para investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del mandatario en “la presunta defraudación vinculada a la crypto/token/memecoin $LIBRA”.

Además, se solicita información a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el caso, así como la intervención de la Oficina Anticorrupción para que dictamine sobre los hechos.

“Una vez recabada la información solicitada, désele inicio a la investigación para su dictamen”, concluye el documento, firmado por Paulón y acompañado por las diputadas Fein y De la Sota.

Paulón ya había adelantado este sábado sus intenciones de promover un juicio político contra el Presidente. “Si el Congreso no encuentra pruebas o elementos para determinar que ha sido efectivamente una estafa y que no ha incurrido en ninguno de los delitos previstos en el Código Penal para estos casos, se lo dejará libre. Si no, se lo destituye: es un mecanismo de la democracia”, dijo el diputado a elDiarioAR.

Para Paulon, el hecho fue “gravísimo” no solo por las cerca de 40.000 personas que perdieron su dinero, sino por el daño que podría significar contra la reputación del país. “¿Qué pasa con los mercados el lunes? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario?”, se preguntó Paulon. El diputado agregó que Milei no puede alegar que no conocía el proyecto, ya que el Presidente ya se había reunido con Julian Peh, CEO de KIP Protocol, la empresa que creó la criptomoneda.

“Con que haya una sola víctima en la República Argentina, él es responsable. No puede alegar que no sabía. Más en un tema donde ya es recurrente, ya tuvo que ver con la promoción de la estafa de CoinX”, agregó Paulon. En 2022, Milei ya había promocionado esta plataforma financiera, que incurrió en estafas por millones de pesos. Uno de sus fundadores fue detenido portando drogas y un arma.

El conflicto comenzó cuando Milei promocionó en sus redes sociales el token $LIBRA, lo que provocó que miles de personas invirtieran en el activo digital. En pocas horas, su valor se desplomó y el mandatario eliminó su publicación, argumentando que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Ante la controversia, la Oficina del Presidente anunció que el caso será investigado por la Oficina Anticorrupción y la nueva UTI. Sin embargo, desde la oposición consideran que el Congreso debe intervenir y que el Presidente debe dar explicaciones ante la Cámara de Diputados.

AB