“No me gusta”: nuevo rechazo libertario a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia

En un nuevo giro dentro del oficialismo, otro senador libertario expresó reservas significativas respecto a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juan Carlos Pagotto, en una entrevista con Futurock este domingo, declaró que “Lijo no es el candidato que hubiera elegido” para ocupar un puesto en el Máximo Tribunal. Pagotto atribuyó su opinión a una “corazonada” contra el magistrado, aunque no especificó los motivos detrás de su desaprobación.

“No me gusta. Tengo motivos para que no me guste, pero eso no significa que voy a entrar en una discusión, porque hay temas que no conozco, cuando tenga toda la información y tenga que votar explicaré mis motivos”, señaló el senador libertario.

Pagotto no dejó claro aún si ha decidido su voto definitivo sobre la candidatura de Lijo, pero manifestó abiertamente su desaprobación hacia la propuesta del presidente Javier Milei.

Este nuevo descontento dentro del oficialismo se suma al previamente expresado por el senador Francisco Paoltroni, cuyas críticas llevaron a su expulsión del bloque.

AB