En la ONU, Alberto hablará del atentando contra Cristina y de los mensajes de odio

Alberto Fernández trabaja sobre el borrador del discurso que leerá, el martes a las 6 PM de Nueva York, frente a la Asamblea General de la ONU. Con un tiempo establecido de 15 minutos, el presidente argentino hablará frente a los demás mandatarios y destinará un fragmento central al intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner el jueves 1° de septiembre.

En la que será su primer mensaje presencial -en 2020 y 2021, por la pandemia, participó de manera virtual- Fernández se enfocará en el atentado contra Cristina, que investiga la justicia y por el que hay al menos dos imputados directos, y lo vinculará con los discursos del odio y la violencia política. Es un eje que exploró el día del ataque cuando habló por Cadena Nacional.

Fernández trabaja, en persona, sobre el texto de su discurso con consultas cruzadas con el canciller Santiago Cafiero y el asesor Alejandro Grimson. El toque, o la figura final, está todavía en proceso por lo que no está definido si hablará de “mensajes de odio” o hará una más genérica a la violencia política, un fenómeno de impacto mundial que presenta, de manera sistemática, episodios en distintos países. En el caso argentino, Fernández combina otro hecho: el año próximo, se cumplirán 40 años de la recuperación democrática en el país.

La referencia al intento de magnicidio formará parte de un texto donde, además, estarán presentes otras cuestiones, como la demanda recurrente sobre reabrir las conversaciones sobre Malvinas y las menciones a la AMIA. En paralelo, Fernández repetirá el pedido al cese de hostilidades en el conflicto de Ucrania y referentes a los efectos que la pandemia y, luego, esa guerra, generaron en el mundo.

Fernández partirá este sábado a Nueva York, donde tiene previsto arribar el domingo y permanecer hasta el miércoles. Luego viajará a Houston para hacer una presentación sobre las oportunidades de desarrollo que tiene Argentina, con foco en Vaca Muerta y los gasoductos. El embajador Jorge Argüello trabaja sobre esa agenda y según el detalle que dan en Casa Rosada, participarán más de cien empresas vinculadas a los hidrocarburos y la energía.

Es uno de los tres pilares de la agenda “de fondo” del gobierno junto a alimentos y minerales estratégicos. Sergio Massa, el ministro de Economía, estuvo hace 10 días en Houston y mantuvo conversaciones y bilaterales con varias compañías, entre ellas cuatro de las empresas más grandes con inversiones en Vaca Muerta, como Chevron y Pan American.

La Gira

La primera escala de la minigira presidencial será Nueva York. El mandatario irá acompañado por su pareja, Fabiola Yañez, y con una comitiva reducida: además del canciller Cafiero, viajarán el secretario General Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti. Otro de los que se subirá al avión será el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tiene agenda paralela en la ONU, y que estuvo en el ruido político por el atentado contra la vice. Aníbal F. le ofreció, luego del hecho, su renuncia al Presidente, pero éste la descartó. Hubo, luego, algunas críticas incluso de dirigentes K contra el desempeño de la Policía Federal, en particular por lo ocurrido con el teléfono de Sabag Montiel.

En Nueva York, Fernández participará de una muestra sobre el museo y centro de memoria de la ex Esma, como parte del impulso del gobierno para que sea declarado patrimonio mundial por la Unesco. Es una gestión que aceleró Marcela Losarda, delegada argentina, pero que viene de fines de la gestión de Cristina Kirchner. También, el lunes, participará de un evento de la CAF, en la que Fernández estará con su doble rol: como presidente argentino y como titular de la CELAC.

El martes, en tanto, será el día con la agenda más nutrida porque concentrará en una misma jornada, no solo el discurso ante la ONU, sino también dos encuentros multilaterales organizados por el presidente de España, Pedro Sánchez, y por el mandatario francés Emmanuel Macron. Serán oportunidades posibles contacto entre Fernández y otros mandatarios. El mismo día hablará ante la asamblea y por la mañana dará una conferencia en universidad progresista The New School.

En el tramo de “actividades académicas”, Fernández expondrá en esa universidad con eje en “una perspectiva latinoamericana frente a los problemas globales”. Hay un detalle: en 2010, como titular de la UNASUR, quien expuso en ese mismo recinto, y esa misma salta, fue Néstor Kirchner.

