La oposición celebró la detención de Jones Huala, mientras la madre compartió una canción: “Libertad o muerte”

Distintos dirigentes de la oposición se expresaron luego de la detención de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el El Bolsón, provincia de Río Negro. El activista estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022 y cumplía una condena de nueve años en el país trasandino.

Chile pedirá la extradición "inmediata" de Facundo Jones Huala

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, describió el arresto de Jones Huala como “un paso importante”, y felicitó a la gobernadora Arabela Carreras: “Es fundamental que en Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano”. Manifestó expectativa por su extradición a Chile.

Uno de los primeros en opinar en sus redes sociales tras conocerse la noticia fue Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados: “Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy”.

En esa línea, el secretario porteño de Asuntos Públicos Waldo Wolff, felicitó a la policía provincial: “Quiero felicitar a la Policía de Río Negro por la detención de Facundo Jones Huala. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito, y los delincuentes tienen que estar tras las rejas. Ahora que actúe la justicia. Es por acá”.

Por su parte, el senador radical Alfredo Cornejo culpó al Gobierno nacional de “hacer la vista gorda” y apuntó al presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Jones Huala. “El Gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir”, escribió en Twitter.

Además, el exgobernador de Mendoza añadió: “Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”.

Por otro lado, Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio desmintió a la gobernadora rionegrina, al asegurar que no hubo operativo para detener al líder de la RAM sino una denuncia de una vecina y dos oficiales en funciones: “La gobernadora de Río Negro no dice la verdad, no hubo operativo para detener a Jones Huala”.

Diego Frutos, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, quien ya se había manifestado en contra de las usurpaciones de tierras por grupos mapuches, afirmó que ya habían denunciado que Jones Huala se encontraba en El Bolsón. Se sumó a las críticas contra el gobierno, diciendo que “no les hicieron caso porque lo protege el Gobierno Nacional”.

La publicación de Isabel Huala, la madre de Facundo

Desde su cuenta de Facebook, Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, compartió la canción “Libertad o Muerte”, de la banda Wechekeche ñi Trawün, que hace alusión a los arrestados de la comunidad mapuche. “Me desperté con esta canción en mi mente tipo 4 de la mañana”, escribió en su muro.

“En la cancha se ven los pingos, y cuando las papas queman también pocos quedan... Hoy me levanté inspirada porque la vida da muchas vueltas, pero cuando uno ama, ese amor jamás muere ni se cambia. Hablo del amor a un hijo, también el amor a la lucha del pueblo Mapuche. Alguna vez nos hemos puesto ebrios o mejor dicho en pedo porque somos humanos, pero acá se ve quien está de verdad apoyando. A los que no se creen el cuento de los medios derechosos y están preocupados les digo que haré todo lo que esté a mi alcance y que jamás soltaré la mano de nadie que lucho con feyentun. Apenas tengamos noticias lo diremos. Gracias mañun, por estar cerca o a la distancia”, amplió Isabel horas más tarde.

Las reacciones de los congresistas chilenos

Congresistas chilenos de todo el arco político también se manifestaron hoy por la detención de Jones Huala. Desde Renovación Nacional, un partido conservador liberal, el diputado Miguel Mellado aseguró: “Hemos tenido buenas noticias desde Argentina. Detuvieron a Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena. Nosotros creemos que este terrorista tiene que estar preso, cumplir 100% su pena en la cárcel sin ningún beneficio”.

El senador Felipe Kast del partido de centroderecha Evolución Política manifestó que “la captura de Jones Huala es una buena noticia para Chile y también para La Araucanía. No podemos permitir que exista impunidad frente a quienes han utilizado la violencia y también el terrorismo, como una forma de hacer negocios y también de acción política”.

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto de Partido por la Democracia dijo que “aquellos que reivindican la violencia y la utilizan por cualquier causa, actúan al margen de la democracia y me parece bien que se responda aplicando el estado de derecho. En estas materias debe haber más inteligencia y colaboración binacional”.

Asimismo, el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática expresó que “me parece que lo relevante es que se pueda tramitar expeditamente la solicitud de extradición para que sea la justicia chilena la que se haga cargo por los delitos que se le imputan en nuestro país”.

