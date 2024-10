La oposición criticó a Luis Caputo por no presentarse al debate del Presupuesto 2025: “Encima se vanagloria de eso”

El presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por su decisión de no presentarse personalmente al debate sobre el Presupuesto 2025. “Es una afrenta contra el Congreso”, dijo el jefe de la bancada del peronismo, este martes, en la primera reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, a la que asistieron a exponer la iniciativa, por parte del Poder Ejecutivo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“El ministro de Economía dijo públicamente que no iba a venir acá porque no se iba a prestar a un show. Me parece grave que lo diga abiertamente y que además se vanaglorie de eso”, sostuvo el diputado.

Efectivamente, en una entrevista que le concedió al canal LN+, Caputo dijo: “No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas”.

La ausencia de Caputo se ha convertido en un punto de tensión entre el gobierno de Javier Milei y la oposición, porque se trata, nada menos, que del ministro de Economía y del proyecto que se conoce como ley de leyes porque es el que establece el presupuesto general para todo el Estado, para los tres poderes.

Martínez recordó que la convocatoria formal fue enviada al ministro, pero que no han recibido una respuesta clara sobre su decisión de no asistir. “Estamos ante una situación inédita. No solo no va a venir, sino que dice que no lo hará porque no quiere participar en un supuesto show. Eso es una pésima señal institucional”, advirtió.

Además, el diputado de Unión por la Patria resaltó la contradicción entre la postura de Caputo y el impulso dado por el propio Milei para iniciar el debate del presupuesto en la Cámara. “El mismo Presidente fue quien promovió el inicio de esta discusión, y ahora su ministro se niega a dar explicaciones. Es un pésimo comienzo para el tratamiento del Presupuesto 2025”, subrayó.

Martínez, junto con otros diputados, solicitó formalmente la presencia de Caputo en el recinto para debatir el presupuesto, que es una de las piezas clave de la agenda legislativa. Sin embargo, antes de avanzar con el pedido, exigió una respuesta oficial sobre los motivos de su ausencia. “Queremos saber si hay una respuesta formal del ministro sobre si va a venir o no. No puede dejar sin responder una citación de esta magnitud”, afirmó.

JJD