La oposición reclama informes al Gobierno sobre las irregularidades en la licitación de la Hidrovía

Los bloques de la UCR, Encuentro Federal (EF) y la Coalición Cívica (CC) reclamaron hoy al Gobierno nacional explicaciones por las irregularidades en el pliego de bases y condiciones en la licitación de la Hidrovía, por el supuesto “direccionamiento” para favorecer a una sola empresa oferente.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot anunciaron que pedirían el emplazamiento de comisiones para tratar la semana próxima la situación, planteo que recibió la adhesión de la CC-ARI a través del diputado Maximiliano Ferraro, que días atrás había presentado una denuncia judicial.

La moción fue presentada por Massot, pero luego la retiró ante el compromiso de la presidenta de la Comisión de Transportes, Pamela Verasay, de convocar a una reunión informativa para la semana próxima.

“Venimos con antecedentes plagados por la empresa concesionaria, por los funcionarios involucrados, la Procuración del Estado argentino, que sirve al Gobierno actual, les está defenestrando el pliego de bases y condiciones, y el Gobierno sigue sin hacer nada”, indicó el diputado del bloque que preside Miguel Pichetto, al exponer en la sesión especial en la que se estaba tratando el proyecto de Ficha Limpia.

Asimismo, agregó: “Me parece muy importante que también recordemos que la misma empresa que tiene prorrogado los servicios ahora y que está presuntamente favorecida por este pliego, tiene como socio local a uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos, que ni más ni menos confesó que había pagado 600 millones de dólares para prorrogar el período de este servicio”.

Por otro lado, el diputado criticó a la Justicia y denunció “anomalías” en su accionar. “Teléfono para el juez Enrique Lavié Pico, que hace algunas semanas tiró a un cajón un pedido de una empresa basado precisamente en que este pliego estaba direccionado”, expresó.

Y agregó: “El mismo juez, para empezar a atar cabos, que durante años le dio la cautelar a las tabacaleras que no pagaron impuestos durante tantos años y que oh casualidad el gobierno de la Libertad Avanza, igual que ahora, apañó en esta misma casa. No mirando para el costado como es esta situación, sino levantando la manito para que el desfalco hacia el Estado siga su curso”.

El pedido de Massot se suma a otras impugnaciones que hicieron empresas y distintos organismos vinculados al sector como la Cámara Naviera, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Exportadores, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y el Consejo Portuario Argentino.

Con información de la agencia NA