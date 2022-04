Las organizaciones sociales no aflojan en sus reclamos hacia el Gobierno y planean una marcha federal masiva a fin de mes

Con consignas en contra de la inflación, que este miércoles se conoció que en marzo llegó al 6,7%, y solicitando la entrega de alimentos en comedores y merenderos, una nueva movilización de organizaciones sociales tomó casi diez cuadras del centro porteño.

La marcha se dio después de diversas reuniones entre el titular de la cartera del Ministerio del Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y los referentes de los movimientos piqueteros. A partir de estas y sin llegar a un acuerdo, las organizaciones continúan en plan de lucha y planifican una gran marcha federal para fines de mes.

Los manifestantes, entre los cuales había mucha presencia de mujeres con sus hijas, se mostraron más cautos para hablar frente a la prensa: “No quiero decir nada porque nos quieren hacer quedar mal. Ustedes no vienen a buscarnos por lo que queremos decir sino para hacernos quedar mal con otros trabajadores porque venimos a la calle. Pero nosotros no queremos hacer mal a otros, solo que no nos escuchan si no venimos así”, dice Felisa Guanca, una manifestante a elDiarioAR.com.

“No se puede vivir de la manera que estamos viviendo, en los comedores no alcanza. Pedimos, pero no nos escuchan. Yo cocino para 300 chicos y cada vez todo se hace más difícil”, comenta María Fernández, mientras concentra junto a sus compañeros de Polo Obrero. Desde temprano viajó para llegar a 9 de Julio y Venezuela, lugar de la cita de su agrupación, para poder terminar la marcha en Plaza de Mayo, tres horas después.

Los métodos que utilizan las organizaciones sociales para llevar a cabo sus reclamos fueron cuestionados en general por los principales sectores políticos, como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que había pedido que los cortes de calle “no pueden volver a pasar”. Sin embargo, otros referentes, como el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño, ven en los acampes una forma válida de protesta: “Las organizaciones reclaman que se aumenten los planes Potenciar (actualmente en $16 mil pesos), pero también el problema de la comida es prioritario, solo les llega polenta. Este reclamo es un planteo justo. El Gobierno expresa de palabra, pero en los hechos, con la informalidad y precarización que hay, se hace mas difícil llegar a fin de mes”, asegura el legislador a este diario. Y agrega: “Creo que las medidas las definen las organizaciones. Y creo que ellas son legítimas. Nosotros apostamos a la unidad de estos sectores, con los desocupados. Lamentablemente hoy los sindicatos dan la espalda a los trabajadores. Es necesaria una fuerza social enorme, es la única forma de revertir esta situación dramática de los sectores humildes y la perdida de ingresos de la clase trabajadora”.

En tanto, Silvia Saravia, de Barrios de Pie, sostiene que el reclamo es “para que se mejore la entrega de alimentos, las herramientas a nuestros emprendimientos productivos y pedirle al Gobierno, con el cual no podemos llegar a un acuerdo, que el plan ”Potenciar Trabajo“ se amplíe dada la situación tan deteriorada y dramática de los sectores populares que hoy no logran posibilidades de incorporarse al mercado laboral”.

Mientras que Eduardo Beliboni, referente de Polo Obrero y una de las personas que se sentó junto al Ministro Juan Zabaleta días previos para negociar las demandas del sector, expresó a elDiarioAR.: “La movilización de hoy fue enorme y va a continuar con una gran marcha federal que estamos preparando por todo el país, con asambleas en cada pueblo. Esta marcha va a terminar en Capital Federal, en el poder político”.

Tras largas cuadras de manifestantes sobre la Avenida 9 de Julio, el acto de la jornada concluyó en la Plaza de Mayo, donde volvieron a ratificar las intenciones de continuar con las marchas en los próximos días, que podrían culminar con una masiva movilización federal a fin de mes.

