Patricia Bullrich anunció que no será candidata en las elecciones legislativas

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad Patricia Bullrich dio a conocer la tarde de este sábado que no será candidata en las elecciones legislativas de este año.

De esta manera, allana el camino a la formación de una lista de unidad de Juntos por el Cambio en las PASO del 12 de septiembre de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

"No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter. "He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta", añadió junto a un link a un enlace con la carta.

"Como Presidenta del PRO recorreré cada rincón del país para que, en esta próxima elección de medio término, logremos la mayoría legislativa que los argentinos necesitan para asegurarse de que podrán vivir en un país con República, con una democracia competitiva, con oportunidades para cada ciudadano", afirmó.

“La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar desde la conducción de mi partido en la construcción del futuro y no disputando un cargo en la Legislatura”, agregó.

En su texto, Bullrich explicó su decisión especialmente para quienes dentro de la oposición la apoyaban. Según señaló, por un lado busca evitar una pelea interna del PRO en el único distrito en el que es gobierna. Y, por el otro, aspira a quedar posicionada como posible presidenciable de cara al 2023.

"Apuesto al 2023. Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país", sostuvo.

La exministra, que en los últimos días conversó sobre el tema con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, Larreta, añadió que prefiere no desgastarse en esta campaña y enfocarse en el armado nacional de las listas.

Queda por esperar ahora si en la Provincia de Buenos Aires, donde también hay desacuerdos internos en Juntos por el Cambio, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, bajará su candidatura para favorecer la de Diego Santilli o la mantendrá.

