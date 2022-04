“Pepín” Rodríguez Simón se presentó en el Parlasur y desde el Frente de Todos y la UCR le reclamaron que se presente en la Justicia argentina

El abogado y dirigente del PRO, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la Justicia argentina, se presentó en la primera sesión presencial del Parlamento del Mercosur en Montevideo, como representante por Juntos por el Cambio, y su participación generó malestar en medio de la sesión.

La parlamentaria María Luisa Storani, vicepresidenta del radicalismo, al tomar la palabra, remarcó que la Unión Cívica Radical, “que conforma la coalición con su partido político (Pro), solicitamos al señor parlamentario Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia argentina”. Y agregó: “Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse. Mientras no se lo suspenda aquí, él puede hablar, pero le pido encarecidamente, en nombre de la UCR, que se presente en la Justicia argentina”, al tiempo que señaló que su compañero de bancada debe “abstenerse de votar”.

A su turno, el dirigente Oscar Laborde, también integrante de la bancada argentina y vicepresidente del Parlasur, reclamó que no le dieran la palabra a Rodríguez Simón. “Es un fugitivo”, planteó. Sin embargo, el representante de Juntos por el Cambio intentó tomar la palabra, pero Laborde, exintendende Avellaneda y referente de la bancada que representa al Frente de Todos, reiteró que debía inhibirse. Entonces, el presidente del cuerpo deliberativo, Tomás Bittar, concedió la palabra a otro parlamentario y allí fue cuando Rodríguez Simón se retiró.

En el mismo sentido, en un discurso más extenso, la también representante del Frente de Todos y exsenadora por el Chaco, Elena Mercedes Corregido, hizo un relato de la situación: “Nos acabamos de dar cuenta que está sentado en este recinto el señor Fabián Rodríguez Simón. En la República Argentina rige el principio de presunción de inocencia. El parlamentario Rodríguez Simón fue llamado a indagatoria en una causa penal, por un delito común, que consiste en amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo. Causa en la que también está incluido el expresidente Mauricio Macri”, sostuvo.

Corregido también detalló que Rodríguez Simón “decidió no presentarse a indagatoria, que es un recurso para defenderse en la Argentina. Él podría haberse presentado, haberse defendido, y haber demostrado su inocencia de los delitos que allí se investigan. Pero decidió profugarse y pidió refugio en Uruguay. Y faltó a sus obligaciones como ciudadano argentino, que tiene la obligación de presentarse a la indagatoria y declarar”.

Entonces, la parlamentaria chaqueña contó que la jueza de la causa, María Servini de Cubría, “pidió entonces la alerta roja Interpol”. Y agregó: “Me indigna y me duele que Rodríguez Simón recurra a la figura del refugiado. Todos los que estamos acá tenemos compañeros que tuvieron que apelar al asilo de otros países durante las dictaduras militares. Que Rodríguez Simón apele a la condición de refugiado, por un delito común, por extorsión y amenazas, la verdad que es indignante y es inadmisible. Hace pocos días, el 24 de marzo, recordamos el Golpe de Estado del ’76, con 30 mil desaparecidos, aunque quieran negarlo, con miles de exiliados y cientos de niños apropiados. Que un miembro de este parlamento incumpla sus obligaciones y se profugue, da vergüenza ajena”, sentenció.

Además, volvió a apuntarle a Macri: “Es más, el expresidente, involucrado en la misma causa, se presentó en la Justicia y puede entrar y salir del país a jugar al bridge sin problemas. Yo pido que el parlamentario Rodríguez Simón, hasta que esta comisión de presupuesto y asuntos internos termine con el trámite que estamos haciendo para ver si permanece en el Parlasur, no pueda votar. No puede viciar el parlamento con su presencia y con sus acciones. No corresponde. No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región. Nos hace un daño enorme, nos quita credibilidad y nos van a faltar el respeto. No podemos permitir que un prófugo decida por todos nosotros, concluyó Corregido.

Aunque la Justicia uruguaya aún no se expidió sobre su extradición, para varios de los parlamentarios presentes en la sesión, la irrupción de Rodríguez Simón fue un desafío a la Justicia y a Interpol.

El exasesor de Mauricio Macri es representante ante el Parlasur, donde ya intentó defenderse en una sesión remota el año pasado. En ese cuerpo, la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos que preside el uruguayo Conrado Rodríguez discutió si deben perder el mandato aquellos miembros que tengan denuncias en proceso y hay un pedido expreso para que se excluya al argentino, aún sin definición.

El pedido de desafuero contra “Pepín” es por “por su manifiesta inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido” por no presentarse ante el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado que él representa en el Parlamento del Mercosur. El proyecto ya tiene siete firmas mientras que otra iniciativa, basada en la defensa del parlamentario cuestionado, tiene dos, según informa El Cronista. La suspensión aún no se trató en el pleno.

La sesión del Parlasur

