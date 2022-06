Con reproches y advertencias al Gobierno, los piqueteros vuelven a mostrar su fuerza en las calles

Distintas organizaciones de izquierda que conforman la denominada “Unidad Piquetera” (UP) vuelven a marchar este jueves hacia la Ciudad de Buenos Aires, con la decisión de realizar un “acampe de protesta por tiempo indeterminado” en reclamo de la creación de “trabajo genuino, asistencia alimentaria a los barrios más pobres” y en demanda para que las conducciones de la CGT y las dos CTA “convoquen a una huelga general”.

Los manifestantes se concentraron desde las 8 en dos puntos: el Obelisco y la intersección de la avenida Independencia y 9 de Julio, desde donde marcharán al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida Belgrano y 9 de Julio. “Allí nos quedaremos por tiempo indeterminado”, dijo el responsable bonaerense del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, en declaraciones a la agencia Télam.

Es la segunda demostración de fuerza en una semana. En una de las movilizaciones más concurridas de los últimos tiempos, más de 25 agrupaciones sociales que integran la Unidad Piquetera se concentraron el jueves pasado en el Puente Pueyrredón y marcharon rumbo a la sede del ministerio de Desarrollo Social para reclamar mejores políticas sociales y más canales de diálogo con la cartera que conduce Juan Zabaleta. En medio de versiones cruzadas, en el Gobierno aseguraron que habrá una nueva convocatoria de reunión para la semana próxima. El encuentro con las agrupaciones se prevé para el miércoles 22 por la tarde, según adelantaron a elDiarioAR.

El lunes, las organizaciones piqueteras realizaron un “plenario nacional” en el Obelisco “para discutir la situación nacional, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha”, ocasión en la que definieron una “acción de permanencia” que comenzará mañana en la Avenida 9 de Julio y en otros puntos del país.

"Venimos de un gran plenario en el Obelisco con delegaciones de 24 provincias que votó un plan de lucha y como hacemos en el movimiento piquetero cuando votamos una medida si no hay respuesta del gobierno" @EBelliboni dirigente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera pic.twitter.com/wqZ9T8ob6P — Prensa Obrera (@prensaobrera) 16 de junio de 2022

En esa oportunidad y en declaraciones a la prensa, Belliboni expresó: “Delegados mandatados de todos de todo el país, en una verdadera demostración de democracia obrera, lanzaron el plan de lucha que comienza este mismo jueves con una acción de permanencia en la 9 de Julio y en las principales avenidas de todo el país”.

En ese sentido, detalló que “en las deliberaciones se discutió la necesidad de impulsar una campaña por el paro y el plan de lucha en fábricas y lugares de trabajo, con la exigencia a la CGT y a la CTA para que lo convoquen”.

Entre los principales reclamos, piden un “salario mínimo de 100 mil pesos, de emergencia, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar”.

La llamada UP acusó este miércoles al ministro de Desarrollo Social de “mentirles a las organizaciones” cuando, aseguran, prometió que las recibiría ayer miércoles. “El martes por la noche nos anunciaron que el Ministro no va iba estar. Evidentemente, más allá de sus apariciones mediáticas acusando a las organizaciones de 'hacer política' y diciendo que no hay necesidades insatisfechas por el Ministerio que él dirige, el ministro ha faltado a su palabra mintiéndole a todo el país”, dijeron en un comunicado.

✊🏴 Se está desarrollando en el centro porteño una masiva movilización protagonizada por la Unidad Piquetera, que partirá desde el Obelisco y terminará en Desarrollo Social.https://t.co/gNrn0KwKP3 — Prensa Obrera (@prensaobrera) 16 de junio de 2022

“Frente a esta situación no nos queda otra medida que llevar adelante la acción votada en el plenario del lunes pasado y profundizar las medidas. Advertimos a la población que la responsabilidad entera de las dificultades que se ocasionen en la movilización de este jueves, serán del ministro, que rompió unilateralmente una reunión pactada para buscar soluciones”, aseguraron.

La semana pasada, el Gobierno salió al cruce de la multitudinaria manifestación de las organizaciones piqueteras. “Es una marcha política”, afirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Según los voceros de Zabaleta, “el ministro no va a responder a las agresiones de los dirigentes de la Unidad Piquetera”. Además, aseguraron que el intendente de Hurlingham en uso de licencia “está dispuesto a recibirlos, como ya lo hizo seis veces en sus diez meses de gestión, pero sin marcha. Con marcha no hay reunión”, aseguran. Por estas horas, trascendió que el encuentro se concretaría, pero recién el miércoles 22.

✊🏴 Jueves piquetero. Masiva movilización protagonizada por la Unidad Piquetera, por trabajo genuino y contra el hambrehttps://t.co/LWcrkwp6BA pic.twitter.com/lo9ySCTAPd — Prensa Obrera (@prensaobrera) 16 de junio de 2022

La confrontación se da en medio del reconocimiento por parte del Polo Obrero de la retención del 2% que la organización realiza sobre los haberes que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo reciben que, algunas voces denuncian que están destinados a financiar la logística de las protestas, mientras que los movimientos sociales aseguran que lo recaudado es para sostener los comedores y merenderos ante la demora del ministerio de Desarrollo Social en entregar los bolsones de comida destinados a esos lugares.

De acuerdo a los cálculos de especialistas, si se toma en cuenta que hasta mayo último los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben 19.000 pesos mensuales, y son unas 60.000 las personas agrupadas en el PO, la recaudación mensual sería de 22.800.000 pesos mensuales, 273.600.000 pesos anuales.

Plan de lucha hasta julio

El plan de lucha piquetero que comienza este jueves continuará el 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias”, y concluirá en la semana del 11 de julio, con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”, informaron al término del plenario partidario.

La Unidad Piquetera (UP) está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie; el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

Forman parte también de la UP la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).

Con información de Télam.

IG