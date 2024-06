El plan de Pettovello, en crisis: las organizaciones de Pérsico y Grabois se suman al reparto de la leche en polvo

Sandra Pettovello está cada vez más complicada en el escándalo por la leche en polvo a punto de vencer. Luego de que el ministerio de Capital Humano le entregara sin criterio oficial a la fundación del polémico médico Abel Albino la potestad para repartir unos 500.000 kilos de ese alimento, parte de la mercadería será distribuida en distintas barriadas populares por algunas de las organizaciones sociales con las que el propio Gobierno está enemistado: el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois y la Corriente Clasista Combativa de Juan Carlos Alderete recibirán esos paquetes para ofrecer en sus comedores, según confirmó elDiarioAR de cuatro fuentes diferentes.

La insólita situación revela que la complejidad de la logística desbordó a la Fundación CONIN, pero sobre todo que no fue prevista por la ministra Pettovello, quien solo se limitó a firmar un convenio de entrega de los alimentos vía el Ejército a la organización del pediatra que niega el uso del preservativo. La funcionaria se desentendió por completo de cómo llegan las miles de cajas de comida a cada persona desde los centros CONIN, que tiene presencia en 18 provincias y puso a trabajar en el operativo a unas 2500 personas, detalló en diálogo con este medio el director ejecutivo de la ONG, Diego Álvarez Rivero. “Esta operación es de riesgo”, admitió el representante.

El involucramiento de las organizaciones peronistas nucleadas en la UTEP ocurre al menos en tres puntos geográficos del país, pudo chequear este medio: el conurbano bonaerense, el Gran Rosario y la ciudad de Mendoza. Este último punto es llamativo porque CONIN tiene allí su sede principal y mayor presencia territorial. De hecho, según el convenio firmado entre Pettovello y Albino, de algún modo la provincia cuyana está “sobrebeneficiada” porque recibe el 15% del total de los 465.000 kilos de leche en polvo, es decir unos 69 mil kilos, mucho más que en otras jurisdicciones con mayor densidad poblacional e índices de pobreza, como son Córdoba (donde destinan 34.240 kg) y Santa Fe (10.000 kg).

La triangulación de curas villeros

En las últimas horas referentes territoriales del Evita, el MTE y la CCC fueron contactados para que se hagan con la leche en polvo y puedan repartirla en sus comedores y merenderos. La dinámica choca con la narrativa del Gobierno, que desde que asumió se ufana de haber cortado toda “intermediación” de las organizaciones de ayuda social, tanto las peronistas nucleadas en la UTEP como las de izquierda, encabezadas por el Polo Obrero. Por ahora no hubo, sin embargo, pedido de asistencia a los piqueteros de izquierda.

En la capital mendocina elDiarioAR supo que hubo una solicitud desde uno de los centros de CONIN hacia la agrupación de Alderete. “Es un papelón”, consideraron cerca del dirigente social. “En Mendoza no tienen la logística para garantizar el reparto de la leche. Ellos acusan tener registrados 240 comedores, pero no tenemos la certeza porque no los vemos en ningún lado. Está cuestionado que llegue a todo el mundo esa leche”, denunció otro referente territorial de la izquierda.

En Santa Fe hubo un llamado a la organización de Grabois para dar asistencia en la localidad de Casilda, próxima a Rosario. “No tienen forma de llegar a todos lados, por eso nos llaman a nosotros”, apuntaron al lado del ex precandidato presidencial que motorizó la denuncia judicial que tiene contra las cuerdas a Petovello. Según consignó el diario La Capital de Rosario, las organizaciones populares criticaron muy duro que la ONG de Albino se haga con el reparto de la comida en las zonas vulnerables: “CONIN no formó nunca parte de la red de emergencia de Rosario. No los conocemos y nunca nos brindó ningún tipo de ayuda”, disparó Hernán Sorrequieta, referente del Evita.

En el Gran Buenos Aires hubo un pedido de asistencia para repartir la leche en polvo en Merlo, con una llamativa triangulación de los curas villeros. En ese municipio, puntualmente en Pontevedra, hoy habrá un acto simbólico en una parroquia para entregarle a los movimientos sociales de la UTEP los 400 kilos de leche en polvo que recibieron de CONIN y que vencen la primera semana de julio. La iniciativa es encabezada por Miguel “Pancho” Velo, cura en opción por los pobres del barrio Petracchi, y Nicolás Aguilar y Rodolfo Viano, franciscanos de la capilla San Cayetano, del barrio La Teja.

“Hemos decidido entregar esta necesaria y, a la vez, muy insuficiente mercadería a los movimientos sociales que hace años afrontan la crisis en nuestro país, y a los Puntos Solidarios (ollas populares) a los que ayuda el Municipio de Merlo en el distrito de Pontevedra”, expresaron los párrocos en un comunicado al que tuvo acceso elDiarioAR. “En algunos lugares muy puntuales le dieron a los curas en opción por los pobres y lo estamos repartiendo nosotros porque ellos no tienen capacidad para hacerlo”, afirmó un importante dirigente del Evita.

La palabra de CONIN

“Hemos trabajado muchas veces con organizaciones sociales, pero son barriales”, señaló desde CONIN Álvarez Rivero, quien aseguró desconocer los casos puntuales en que la comida será repartida en el último tramo por las organizaciones sociales peronistas.

Aunque admitió que la logística “es riesgosa”, apuntó que la ONG tiene “gimnasia para atender a los comedores”. Y calculó entre 70.000 y 80.000 los niños beneficiados con la leche en polvo, a razón de que cada niño puede consumir tres cajas por mes, entre desayuno y merienda, pero con el agregado de que hay un importante lote que deben entregarse más rápido porque vence el próximo 7 de julio. “No nos puede sobrar leche”, dijo Álvarez Rivero.

CONIN tiene un centenar de centros en todo el país pero su director ejecutivo señaló que la mercadería hasta ahora llegó a una veintena de ellos. El operativo del Ejército contempla una ventana de dos semanas para abarcar todo el país. Desde el depósito de Villa Martelli ya hubo repartos en el conurbano, Rosario, Chaco y Río Grande, y desde Tafí Viejo se entregó en el centro de San Miguel de Tucumán. Otra curiosidad: a cuatro días de iniciado el operativo, la leche en polvo no llegó aún a Mendoza, sede principal de la organización.

