Procesaron a Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan

El expresidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, de acuerdo a la resolución que este miércoles firmó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava. El magistrado halló al exmandatario responsable de los seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares de las víctimas del submarino que se hundió en 2017, al tiempo que le dictó un embargo por la suma de 100 millones de pesos.

En su resolución, Bava sostuvo: “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”.

Este martes, el juez ya había firmado el procesamiento de dos ex jefes del área Contrainteligencia de la central de espías, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, y allí había argumentado que era “imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado al margen de los sucesos”.

La acusación contra Macri es por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018 y la causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.

El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017.

En la causa ya están procesados los ex jefes de la AFI de la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquella oportunidad, Bava consideró que “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

Macri está en Chile y se reunió con Piñera

Antes de conocer la resolución de Bava, Mauricio Macri se reunió este miércoles con Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, dijo que Chile "es el único país del primer mundo en Latinoamérica" y aconsejó a sus ciudadanos a "cuidar lo que tienen", en lo que fue leído como un guiño a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano-Frente Social Cristiano) para el balotaje presidencial del 19 de diciembre.

"Desde Argentina se ve a Chile como líder de un proceso que marca un rumbo para la región", aseguró Macri en declaraciones a la prensa tras el encuentro con el mandatario chileno.

En este sentido, el expresidente dedicó un mensaje a los ciudadanos chilenos sobre los sucesos del estallido social en octubre de 2019.

"A veces siento que no terminan de valorar lo que han logrado. Construir lleva mucho tiempo, pero destruir se puede hacer en muy poco tiempo. Cuiden lo que tienen, cambiar es fundamental en la vida pero siempre esa innovación tiene que ser con equilibrios", afirmó.

Asimismo, Macri añadió que si Chile pierde ese equilibrio "corre el riesgo de perder lo que ha construido, que un poco bestialmente y físicamente se vio en esas olas de incendios en Santiago y otras ciudades".

Macri llegó ayer a Chile para cumplir con compromisos en su rol de presidente de la Fundación FIFA, por lo que no era una visita de carácter oficial.

No obstante, fue recibido anoche por Piñera en su residencia y esta mañana ambos mantuvieron un encuentro en el Palacio de La Moneda.

Sobre la segunda vuelta en Chile, a celebrarse en 18 días, Macri dijo que espera que "quien gane no ponga en riesgo la relación bilateral" con Argentina y al referirse en particular a Kast reconoció que no lo conoce personalmente pero lo identificó con la continuidad de las políticas de Piñera, con quien sí tiene una larga relación personal.

"Calculo yo que (Kast) intentará gobernar en la misma línea que lo hizo el presidente Piñera y la Concertación", declaró.

Finalmente, hizo una comparación entre las administraciones de Chile y Argentina en las últimas décadas, al apuntar que "el éxito de Chile ha sido porque no ha tenido políticas de un lugar a otro como lamentablemente pasó en Argentina, eso es muy destructivo".

