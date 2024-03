Con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, comenzaron a cerrar oficinas de ANSES en varios distritos

Algunas Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la ANSeS para atención del público, comenzaron a sufrir despidos en varias provincias del país e incluso se cerraron algunas sedes.

Según se informó, a los despidos en el Gran Buenos Aires y en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se sumaron los de las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.

En Chaco, cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán, en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.

En diálogo con Noticias Argentinas, el ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI Lucas Boyanovsky confirmó los despidos en el Gran Buenos Aires y aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo.

“En Munro, echaron a cuatro personas, entre el viernes y ayer, y en Boulogne directamente cerraron la dependencia porque echaron a todos los empleados”, afirmó.

Además, Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación y algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.

Despidos y asambleas permanentes en oficinas de Anses en Mar del Plata y Batán

Los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de las localidades de Mar del Plata y Batán se encuentran en asamblea permanente luego de más de 20 despidos registrados en las últimas horas.

Las dependencias suspendieron este lunes la atención al público en las distintas dependencias, y una de ellas, que funciona en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), permaneció cerrada por falta de personal, ya que el 80 por ciento fue despedido.

“Oficina cerrada por despido de todo el personal”, podía leerse en un cartel colocado sobre la persiana baja de la oficina del HIGA, luego de que 13 de sus 18 trabajadores resultaran desvinculados.

Pablo Retamoza, delegado de Anses, explicó a #SomosTelam que el organismo no brindó explicaciones, y que algunos trabajadores sólo recibieron las notificaciones de sus despidos y en otros casos aún no fueron notificados pero no pudieron fichar cuando quisieron ingresar a sus puestos laborales.

Según precisó, los afectados este lunes fueron más de 20, y se espera que algunos más “reciban telegramas en las próximas horas”.

Destacó en ese sentido que “en el caso de la oficina del hospital, va a seguir cerrada sí o sí porque básicamente no tiene gente para atender”.

Retamoza denunció que los despidos se dan en el marco del “plan de achicamiento del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Con información de NA y SomosTelam.

