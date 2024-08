La respuesta de Alberto Fernández a Luis D´Elía: “No hice eso, escuchame antes de que me pegue un tiro”

En medio del rechazo general en el que coincidió todo el arco político y de la indignación de allegados y opositores tras conocerse las fotos de Fabiola Yañez con las que acusa de violencia de género a Alberto Fernández, Luis D'Elía fue más allá y, a través de un posteo en redes sociales, le pidió al exmandatario que “si tiene dignidad”, después de pedirles perdón a su exmujer, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino, debe “pegarse un tiro en la cabeza”.

Tras el posteo del dirigente peronista, de acuerdo a la información que publica el diario La Nación, Fernández se comunicó con D'Elía a través de WhatsApp y le aseguró no haber “hecho eso”. “Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podés creer que hice eso”, le habría dicho el expresidente. Ante la falta de respuesta, insistió: “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro”, le habría pedido Fernández a D'Elía.

Este jueves, a las 21.44, el dirigente social posteó las imágenes de Yañez con moretones en su brazo y en su ojo y escribió: Si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza“.

El expresidente Alberto Fernández sostuvo este martes que es “falsa” la denuncia por violencia de género radicada en su contra por la ex primera dama Fabiola Yañez, y anticipó que presentará ante la Justicia “pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, afirmó Fernández en un breve comunicado publicado en redes sociales.

El exmandatario expresó: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Además, Fernández se refirió a los rumores sobre su salud tras la denuncia y en medio de versiones cruzadas sobre su estado, aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que va a “sobrellevar” la situación.

“Gracias por preocuparse. Lo vamos a sobrellevar”, respondió el exmandatario a NA al ser consultado sobre la información que circuló este miércoles, que habló de una situación por la cual habría sido atendido por personal de salud en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Los rumores surgieron luego de que este martes su expareja Fabiola Yañez lo denunciara por violencia física y psicológica ante el juzgado del magistrado Julián Ercolini.

El juez dictó una orden de restricción contra Fernández y también le impuso una prohibición de salir del país, ya que Yañez por estos días reside en España.

La denuncia se concretó luego de que trascendieran mensajes que estaban en el celular de la secretaria de Alberto Fernández y que llegaron a manos de la Justicia en el marco de otra causa.

Violencia física y “terrorismo psicológico”, la denuncia de Fabiola Yañez

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

Según el relato de Yañez, en el marco de su relación con el exmandatario nacional sufrió “terrorismo psicológico” de su parte.

También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten.

“El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha”, indicó la orden de restricción contra Fernández.

Y agregó: “Manifestó estar padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente”.

“Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo”, subrayó la orden.

Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que -según dijo- tenía asignada una “persona de confianza” del expresidente.

Con información de NA

IG