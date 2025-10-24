Rige la veda electoral: qué está prohibido y qué se puede hacer hasta el domingo 26 de octubre a las 21

Después de una extensa campaña electoral para las elecciones legislativas 2025 en la que pasó de todo, desde candidatos que se bajaron a último moemto por presuntos vínculos con el narcotráfico, dardos cruzados entre oficialismo y oposición y renuncias anticipadas al gabinete de Javier Milei, rige desde este viernes a las 8 la veda electoral.

Según la Ley Nº 8871 de Elecciones Nacionales, “40 horas antes del inicio de los comicios, se determina el fin de la campaña y publicidad electoral para las Elecciones Generales y comienza la veda electoral que, a grandes rasgos, prohíbe realizar actos públicos, proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales”.

De esta manera, hay una serie de restricciones que, tanto los partidos políticos, como los medios de comunicación, los comerciantes y la población en general deben tener en cuenta para no infringir la normativa, entre este viernes 24 de octubre a las 8 y el domingo 26 a las 21, tres horas después del cierre de los comicios que determinarán cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Qué dice la Ley sobre la veda electoral

¿Cuáles son los delitos electorales?

Los delitos electorales se encuentran tipificados en el capítulo II del Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el cual establece penas de:

Prisión de 1 a 3 años a aquellas personas que:

a aquellas personas que: Impidieren ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio , con violencia o intimidación.

, con violencia o intimidación. Fuercen a una electora o elector a votar de manera determinada .

. Priven de la libertad a una electora o elector para imposibilitar el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio , antes o durante las horas señaladas para la elección.

, antes o durante las horas señaladas para la elección. Suplanten a una electora o elector, o voten más de una vez en la misma elección o de cualquier otra forma emitan su voto sin derecho .

. Sustraigan, destruyan o sustituyan urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio.

utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio. Sustraigan, destruyan, sustituyan, adulteren u oculten** boletas de sufragio desde el momento en que estas fueron depositadas por las electoras y electores hasta la terminación del escrutinio.

Sustraigan, destruyan, sustituyan, adulteren u oculten -antes de la emisión del voto- boletas del cuarto oscuro.

-antes de la emisión del voto- del cuarto oscuro. Falsifiquen o usen falsificada, sustraigan, destruyan, adulteren u oculten una lista de sufragios o acta de escrutinio , o por cualquier medio hagan imposible o defectuoso el escrutinio de una elección.

, o por cualquier medio hagan imposible o defectuoso el escrutinio de una elección. Adulteren el resultado del escrutinio .

. Prisión de 2 meses a 2 años a quien con engaños indujere a votar de determinada forma o abstenerse de hacerlo.

o abstenerse de hacerlo. Prisión de 3 meses a 3 años a quienes utilicen medios tendientes a violar el secreto del voto .

. Prisión de 1 mes a 18 meses a las electoras y electores que revelen su voto al momento de emitir .

. Prisión de 6 meses a 3 años a las electoras y electores que falsifiquen un padrón electoral y a quienes que a sabiendas lo utilicen en actos electorales, así como también a quienes retengan a otros sus documentos cívicos y la o el elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos falso, anulado o ajeno , o denunciare domicilio falso.

y a quienes que a sabiendas lo utilicen en actos electorales, así como también a quienes retengan a otros sus documentos cívicos y la o el elector que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con , o denunciare domicilio falso. Prisión de 6 meses a 2 años a quien obstaculice, demore o detenga el transporte de documentación electoral .

. Privación de los derechos políticos por el término de 1 a 10 años, como sanción accesoria, a quienes cometen alguno de los hechos penados en el Código Electoral Nacional.

¿Qué cosas están prohibidas el día de la elección?

Hay algunas cuestiones que el Código Electoral Nacional prohíbe expresamente realizar el día de la elección y hasta tres horas después de finalizado el comicio:

Reuniones de electoras y electores o depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de la mesa receptora de votos .

. Espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral .

. Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas .

. Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación. A los electoras y electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos .

. Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

y publicar y difundir preelectorales y de sobre el resultado. Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

¿Se permiten los espectáculos el día de la elección?

No. Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, las fiestas teatrales, deportivas y toda reunión pública que no se refieran al acto electoral, están prohibidas durante su desarrollo y hasta tres horas después de finalizado.

¿Se puede comprar y vender bebidas alcohólicas el día de la elección?

Está prohibida la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas desde las 20:00 horas del día anterior a la elección y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral. Los negocios que venden alcohol durante ese período deben permanecer cerradas. A quien durante ese período venda bebidas alcohólicas le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

¿Se pueden publicar encuestas el día de la elección?

No. Desde las 8:00 horas del viernes anterior a la elección y hasta el cierre del comicio está prohibido publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. También se encuentra vedado publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. A quien incumpla con estas prohibiciones le corresponderá multas económicas.

¿Se puede ir a votar con alguna identificación partidaria?

No. El día de la elección ninguna persona podrá hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos doce horas antes y tres después de los comicios. La violación de esta prohibición corresponde la aplicación de una multa.

¿Puede la policía detener a un/a ciudadano/a para averiguar antecedentes durante la elección?

No, desde 24 horas antes de la elección, ninguna persona puede ser detenida, salvo en caso de flagrante delito o en casi de existir una orden de un juez. Si consideras que tenés afectada tu inmunidad, libertad o seguridad o estás siendo privado/a del derecho al voto, podés solicitar un amparo, denunciando el hecho ante el juez electoral, el juez más cercano y/o cualquier funcionario nacional o provincial; pueden estar obligados a adoptar medidas urgentes para que cese el impedimento.

¿Qué rol tienen las Fuerzas Armadas en las elecciones?

Son la Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales, las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires quienes están destinadas a preservar y asegurar el orden durante la realización de las Elecciones.

A los efectos de asegurar operativamente las actividades preparatorias de la función y las tareas de coordinación entre las distintas fuerzas, se constituye el Comando General Electoral con la misión de custodiar las elecciones , en particular la vigilancia de los locales donde funcionen las mesas receptoras de votos, las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos para el recuento provisional de resultados así como del escrutinio definitivo en las sedes de los Juzgados Federales con Competencia Electoral y Juntas Electorales Nacionales de cada distrito. Además, tendrán a cargo la custodia de las urnas y la documentación durante su transporte y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito electoral.

Con información oficial.

IG